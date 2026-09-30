Samsung lanzó la Galaxy Tab S12 Series: modelos, características clave y precios del nuevo tanque tecnológico

Los dispositivos combinan un diseño ultradelgado y funciones de IA para productividad, creatividad y multitarea.

Samsung presentó oficialmente las Galaxy Tab S12 Series, una nueva generación de tablets formada por los modelos Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+. Los dispositivos combinan un diseño ultradelgado, procesador MediaTek Dimensity 9500, pantallas Dynamic AMOLED 2X de hasta 14,6 pulgadas y funciones de inteligencia artificial para productividad, creatividad y multitarea.

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Las nuevas tablets llegarán a Argentina a partir del 21 de octubre, en color Gray, con beneficios de lanzamiento que incluyen cuotas sin interés, descuento por pago contado y Plan Canje. La Galaxy Tab S12 Ultra tiene apenas 5,1 milímetros de grosor, mientras que la S12+ alcanza los 5,3 mm. Ambas incorporan S Pen y ofrecen hasta siete actualizaciones del sistema operativo y de seguridad.

Galaxy Tab S12 Ultra y S12+: características

La Galaxy Tab S12 Ultra cuenta con una pantalla de 14,6 pulgadas con resolución de 2.960 x 1.848 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1.600 nits. Por su parte, la Galaxy Tab S12+ incorpora un panel de 12,6 pulgadas con resolución de 2.800 x 1.752 píxeles y las mismas características de brillo y frecuencia de actualización.

Los dos modelos utilizan el procesador MediaTek Dimensity 9500, acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliables mediante microSD de hasta 2 TB. La batería es de 11.600 mAh en la Ultra y de 10.600 mAh en la S12+, con carga de 45 W.

Samsung también destaca el rendimiento de su nuevo procesador de 3 nm, que ofrece hasta un 61% más de velocidad de procesamiento de NPU, un 19% más de rendimiento de CPU y un 17% más de potencia de GPU frente a la Galaxy Tab S11 Ultra.

Las nuevas tablets llegarán a Argentina a partir del 21 de octubre.

Galaxy AI y herramientas para productividad

Las Galaxy Tab S12 Series funcionan con Android 17 y One UI 9, junto con nuevas funciones de Galaxy AI. La pantalla puede dividirse en hasta tres secciones mediante Multi Window, permitiendo combinar aplicaciones como Samsung Notes, contenido multimedia y asistentes de inteligencia artificial.

Además, ambas incluyen S Pen y acceso a una prueba de seis meses de Google AI Pro. También incorporan herramientas como Gemini Notebook, que permite reunir notas, imágenes, grabaciones y archivos para generar resúmenes, podcasts y cuestionarios.

En el apartado creativo, Adobe Photoshop viene preinstalado, mientras que Samsung ofrece beneficios para aplicaciones como Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion y Clip Studio Paint. También se incluye una prueba de seis meses de Canva Pro.

La Galaxy Tab S12 Ultra ofrece hasta 23 horas de autonomía, mientras que la S12+ llega a 21 horas. Ambas cuentan además con certificación IP68 frente al agua y el polvo.