Cómo usar Gmail y Google Docs como antes y sin la ayuda automática de la IA

Redactar un mail sin que aparezca una sugerencia gris tratando de completar la frase, o abrir un documento sin que un panel de Gemini ocupe media pantalla, se volvió más difícil de lo que debería. Google llenó Gmail y Docs de inteligencia artificial, y apagarla del todo no es tan sencillo como parece.

Google agrupa la mayoría de estas funciones bajo el nombre "funciones inteligentes", y el problema de fondo es que no existe un único botón que apague toda la IA de Gmail y Google Docs de una sola vez: hay que tocar distintos interruptores repartidos en varios menús.

El interruptor principal: desde Gmail

El control central está, paradójicamente, dentro de la configuración de Gmail y afecta también a Docs. Hay que entrar a Gmail, tocar el ícono de Configuración y elegir "Ver todos los ajustes". En la pestaña General, hay que bajar hasta la sección de funciones inteligentes de Google Workspace y hacer clic en "Gestionar ajustes de funciones inteligentes de Workspace". Ahí aparecen dos opciones separadas: una para las funciones inteligentes dentro de Google Workspace (que es la que apaga las sugerencias en Docs, Sheets y Drive) y otra para las funciones inteligentes en otros productos de Google.

Lo que se pierde al desactivarlo

Es, básicamente, una decisión de todo o nada: al apagar las funciones inteligentes desaparecen la redacción inteligente, las respuestas sugeridas y los resúmenes automáticos, pero también otras capacidades de Gmail que llevan años funcionando sin tener nada que ver con IA generativa, como cierto nivel de categorización por prioridad. No existe, por ahora, una forma de quedarse con algunas funciones tradicionales y sacar solo la IA generativa.

Un botón que puede seguir apareciendo

Incluso después de desactivar todo, es posible que el botón de Gemini siga visible en la interfaz de Docs, listo para reactivarse con un clic si se lo toca por accidente. En cuentas personales, la configuración da libertad total para tocar estos ajustes; en cuentas corporativas de Google Workspace, en cambio, lo que se puede modificar depende de lo que haya habilitado el administrador del dominio, así que en algunos casos ni siquiera va a ser posible apagarla sin ese permiso.