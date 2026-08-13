Revolución digital: el método tecnológico que ya aplican las PyMEs para bajar costos y vender más

La clave no está en digitalizar por inercia, sino en incorporar tecnología con objetivos claros.

Las PyMEs de América Latina enfrentan un escenario cada vez más competitivo y digitalizado, en el que incorporar tecnología dejó de ser una ventaja para convertirse en una condición necesaria para crecer. El desafío ya no pasa solamente por acceder a nuevas herramientas, sino por elegir soluciones que permitan mejorar la productividad, reducir costos y generar resultados medibles.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) gana protagonismo como una tecnología cada vez más accesible para empresas de todos los tamaños. Un estudio realizado por IDC en colaboración con AMD señala que el 81% de las organizaciones ya está planificando, probando o implementando AI PCs, mientras que el 66% asegura haber registrado mejoras en la productividad de sus colaboradores.

Automatización e inteligencia artificial para las PyMEs

Durante años, la transformación digital estuvo asociada con sumar herramientas y sistemas. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, que suelen tener presupuestos y recursos limitados, la prioridad está en que cada inversión tecnológica tenga un impacto concreto en el negocio.

La automatización de procesos administrativos y operativos permite reducir tiempos y liberar recursos para tareas de mayor valor. A su vez, el acceso a datos en tiempo real facilita la toma de decisiones y ayuda a anticipar cambios en el mercado.

La expansión de la inteligencia artificial representa otro punto de inflexión. Herramientas que antes estaban principalmente al alcance de grandes corporaciones ahora pueden utilizarse para automatizar tareas, analizar información y optimizar actividades cotidianas sin requerir infraestructuras complejas.

En esa línea, AMD impulsa soluciones que integran capacidades de IA directamente en los equipos. Las laptops empresariales equipadas con procesadores AMD Ryzen AI PRO permiten ejecutar determinadas funciones de inteligencia artificial en el dispositivo, con foco en rendimiento, eficiencia y una respuesta más ágil.

Tecnología para mejorar la competitividad

La infraestructura informática también tiene un papel central. Las PyMEs necesitan equipos que puedan acompañar cargas de trabajo modernas, facilitar la colaboración híbrida y sostener el crecimiento sin perder rendimiento. La movilidad, la eficiencia energética y la escalabilidad impactan directamente en la productividad y los costos operativos.

Las PyMEs de América Latina enfrentan un escenario cada vez más competitivo y digitalizado.

La digitalización de procesos financieros y operativos, el avance de la IA en las tareas diarias y la consolidación del trabajo híbrido están redefiniendo las necesidades de las empresas latinoamericanas.

En este escenario, la clave no está en digitalizar por inercia, sino en incorporar tecnología con objetivos claros. Para las PyMEs, alinear innovación, productividad y rentabilidad será fundamental para aprovechar las oportunidades de la próxima etapa de transformación económica de América Latina.