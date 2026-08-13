Un grupo de hackers afirma haber robado datos a gran escala de decenas de empresas

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Philips se encuentra en el exterior de la nueva sede mundial de Philips en Ámsterdam

Un ​prolífico grupo de hackers, conocido por aprovechar vulnerabilidades de software para atacar múltiples objetivos simultáneamente, dijo haber robado grandes volúmenes de datos ‌de casi 50 empresas de ‌todo el mundo, entre ellas Philips, Shell, Fiserv y GE, según una publicación en la página web del grupo.

Philips informó que había sido objeto de un ataque por parte de Cl0p, mientras que Shell dijo que tenía constancia de un "posible incidente" reciente, lo que confirmó una noticia publicada el jueves por el medio de comunicación neerlandés BNR.

"Estamos trabajando con nuestros ​equipos de seguridad y ⁠con los expertos pertinentes para investigar la situación", dijo un portavoz ‌de Shell.

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"Philips ha identificado y contenido un intento de ataque ⁠a la ciberseguridad de un servidor empresarial ⁠específico relacionado con datos internos", dijo la empresa en un comunicado, en el que añadió que el incidente no afectó al entorno de los ⁠clientes.

Un portavoz de Fiserv dijo que la empresa es consciente de ​las afirmaciones del actor malicioso, pero que según ‌una "exhaustiva revisión hasta la fecha", no había ‌encontrado pruebas de que se hubieran visto comprometidos datos de clientes, ⁠bancarios, de transacciones o personales, ni de que su entorno operativo se hubiera visto afectado.

No fue posible contactar de inmediato con GE para recabar sus comentarios.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones del ​grupo de hackers ‌sobre el tipo de datos que robaron y la cantidad. Los hackers no respondieron a una solicitud de comentarios.

Aunque no está claro cómo los hackers supuestamente accedieron a las empresas, Ransom-ISAC, un grupo de mercado de información del sector, publicó un ⁠aviso el 22 de julio en el que advertía que el grupo de hackers estaba aprovechando vulnerabilidades en PTC Windchill y FlexPLM, software utilizado para facilitar los procesos de ingeniería y fabricación.

PTC, en Boston, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La empresa ha publicado varios avisos de seguridad en su página web, que se remontan al 18 de junio, en los que ‌insta a los clientes a aplicar un parche para una vulnerabilidad y comparte detalles sobre un actor no identificado que está atacando sus productos.

Brandon Parsons, responsable de inteligencia sobre amenazas de Ascent Solutions y autor del aviso de Ransom-ISAC, dijo que algunas empresas comenzaron a recibir notificaciones de Cl0p el ‌19 o el 20 de julio.

Según él, el grupo se centra en vulnerabilidades de paquetes de software clave más que en empresas concretas, y los calificó de "extorsionadores ‌profesionales de datos".

"En ⁠realidad no se dirigen a una empresa concreta, sino que se centran en una vulnerabilidad específica de día cero ​y van a por ella", explicó Parsons, refiriéndose a errores hasta entonces desconocidos para los que los proveedores de software aún no han publicado parches.

Con información de Reuters