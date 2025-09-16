Trump dice que Estados Unidos tiene un comprador para TikTok

Foto de archivo de la app de Tiktok

El presidente Donald Trump dijo el martes que Washington y Pekín llegaron a un acuerdo para que la aplicación de videos cortos TikTok siga operando en Estados Unidos, y tres fuentes familiarizadas con el asunto aseguraron que el convenio era similar a uno negociado a principios de este año.

El acuerdo exige que los activos estadounidenses de TikTok se transfieran de la firma china ByteDance a propietarios locales, lo que podría resolver una disputa que se ha prolongado durante casi un año.

Una acuerdo sobre la popular aplicación de redes sociales, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, supone un gran avance en las conversaciones de meses de duración entre las dos mayores economías del mundo, que han tratado de desactivar una guerra comercial de gran alcance que ha inquietado a los mercados globales.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok (...) Tenemos un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, sin dar más detalles. El anuncio se produce un día antes de la fecha límite del 17 de septiembre para vender o cerrar la aplicación de videos cortos.

Más tarde, la Casa Blanca, que se negó a proporcionar más detalles sobre el acuerdo con China, extendió ese plazo hasta el 16 de diciembre.

El retraso le dará a ByteDance otros 90 días para finalizar un acuerdo para transferir los activos estadounidenses de TikTok, lo que sugiere que queda mucho trabajo por hacer para cerrar la compleja transacción.

La entidad estadounidense tendrá un directorio dominado por estadounidenses, según el Wall Street Journal, con un miembro designado por el gobierno federal.

Cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso, controlado por republicanos, que aprobó una ley en 2024 durante el gobierno de Joe Biden que exigía la desinversión por temor a que China pudiera acceder a datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, lo que permitiría a Pekín espiar o llevar a cabo operaciones de influencia a través de la app.

Los aspectos básicos del nuevo acuerdo, también similar al de abril, incluyen que ByteDance mantendrá la mayor participación accionaria, con un 19,9%, justo por debajo del umbral del 20% establecido por la ley, según dos de las fuentes.

Si bien se espera que los términos generales se mantengan sin cambios, las fuentes afirmaron desconocer cómo será exactamente el acuerdo final, dada la posibilidad de cambios de última hora.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a CNBC el martes que los términos comerciales del acuerdo se habían acordado, en esencia, desde marzo, y que solo quedaban algunos detalles por pulir.

"Este acuerdo no se concretaría sin las debidas garantías para la seguridad nacional de Estados Unidos", declaró Bessent. "Parece que también pudimos satisfacer el interés chino".

CNBC informó el martes que se espera que el acuerdo se cierre en los próximos 30 a 45 días, y que el acuerdo incluirá a los inversores existentes de ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, y a nuevos inversores.

Los detalles coinciden con lo informado por Reuters en abril, que indicaba que el acuerdo escindiría las operaciones estadounidenses de TikTok en una nueva empresa con sede en Estados Unidos, de propiedad mayoritaria y operada por inversores locales.

El Gobierno de Trump se ha negado repetidamente a aplicar una ley que exija el cierre de la aplicación por temor a que enfurezca a los millones de usuarios e interrumpa las comunicaciones políticas, y en su lugar ha ampliado el plazo de desinversión en tres ocasiones.

Se esperaba que Trump, quien ha atribuido a la aplicación el mérito de haberle ayudado a ganar la reelección el año pasado y tiene 15 millones de seguidores en su cuenta personal, extendiera el plazo por cuarta vez. La Casa Blanca también a abrió una cuenta oficial de TikTok el mes pasado.

Con información de Reuters