La guía se centra en ChatGPT, pero estos comandos también pueden utilizarse en otros modelos.

El uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Claude se volvió habitual para resolver tareas cotidianas, trabajar con documentos o buscar información. Sin embargo, conseguir una respuesta adecuada muchas veces requiere escribir instrucciones extensas para explicar qué resultado se espera. Para evitarlo, existen comandos breves que permiten personalizar las respuestas y agilizar la interacción con estos asistentes.

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Estas instrucciones, conocidas en inglés como slash commands, utilizan una barra diagonal (/) seguida de una palabra clave. Su objetivo es simplificar las indicaciones y permitir que la inteligencia artificial entienda rápidamente qué tarea debe realizar. Aunque la guía se centra en ChatGPT, buena parte de estos comandos también pueden utilizarse en otros modelos, como Gemini y Claude.

Los comandos básicos para utilizar en ChatGPT

Entre las instrucciones más sencillas se encuentran aquellas que permiten controlar distintas funciones del asistente. Algunos de los comandos destacados son:

/help: muestra una lista de comandos disponibles.

/search: permite buscar información en internet.

/discover: sugiere ideas, aplicaciones, sitios web, noticias y otros contenidos.

/ideas: propone ideas sobre un tema determinado.

/status: muestra información sobre el estado del modelo o de la conversación.

/image: permite crear imágenes directamente.

/study: activa el modo de estudio.

/model: indica qué modelo de inteligencia artificial se está utilizando.

/start y /new: permiten iniciar una conversación nueva.

/clear: limpia el chat para continuar sin mostrar el contenido anterior.

/rename: cambia el nombre de una conversación para encontrarla más fácilmente.

Instrucciones para resumir, traducir y procesar textos

Otro grupo de comandos está orientado a trabajar con contenido escrito. Son especialmente útiles para quienes utilizan estas herramientas para estudiar, investigar o realizar tareas laborales.

Entre las alternativas disponibles aparecen:

/compare: compara dos elementos, productos, ideas o conceptos.

/summarize: resume textos, documentos o enlaces extensos.

/rewrite: reescribe un contenido.

/translate: traduce textos y documentos al idioma solicitado.

/explain: explica un concepto o tema.

/extract: extrae información específica de un documento.

/bullets: convierte un texto en una lista.

/table: organiza información en una tabla.

/shorten: acorta frases o textos demasiado extensos.

Conseguir una respuesta adecuada muchas veces requiere escribir instrucciones extensas para explicar qué resultado se espera.

Cómo cambiar el comportamiento de ChatGPT y otras IA

También existen comandos pensados para modificar el tono y la manera en que responde el asistente. Por ejemplo, /human busca conseguir respuestas más naturales, mientras que /critic permite obtener una mirada más crítica.

Otros comandos interesantes son /tldr, para resumir contenidos; /senior, para solicitar respuestas desde la perspectiva de un especialista experimentado; /devilsadvocate, para cuestionar argumentos; y /act-as, para pedirle a la IA que interprete un determinado rol.

También están /debate, que permite discutir ideas, /interview, para simular entrevistas, y /rubberduck, que propone explicaciones más elaboradas y paso a paso.

Según la guía, algunos comandos pueden cambiar de nombre o no estar disponibles en todos los asistentes. Sin embargo, probarlos directamente permite conocer sus funciones y descubrir cuáles resultan más útiles para cada necesidad.