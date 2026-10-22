El truco poco conocido de Spotify para ver la música de tus contactos en tiempo real

Spotify permite ver qué escuchan tus amigos con Actividad reciente, una función que viene desactivada por defecto: para aparecer en el carrusel, cada uno tiene que habilitarla.

{{{htmlAmp}}}

Lo “poco conocido” de este truco es, en realidad, una condición de privacidad: nadie aparece si no lo decidió. La función muestra la canción que un amigo escucha o la última que reprodujo, y se puede ver la de otros aunque la tuya esté apagada.

Cómo ver la música de tus amigos en Spotify

En el celular, tocá tu foto de perfil y deslizá el carrusel de amigos. Si alguno tiene la actividad habilitada, vas a ver la canción que escucha o la última que reprodujo. También podés abrir un chat con esa persona, donde el tema aparece debajo del nombre.

Desde ahí se puede reproducir la canción, guardarla en Tu biblioteca, mandar una reacción o iniciar una jam. En la computadora, el acceso es la opción Actividad reciente que aparece junto a la foto de perfil.

Cómo activar y mostrar tu propia actividad

Spotify la deja apagada de forma predeterminada. En el celular, el camino es Configuración y privacidad, luego Privacidad y social, y ahí se activa Actividad reciente. En la computadora, desde la foto de perfil, Configuración y Actividad reciente y estadísticas. El ajuste se aplica a todos tus dispositivos.

Desde la app también se elige quién la ve, e incluso se puede ocultar a seguidores o amigos puntuales. Para seleccionar amigos de forma manual desde la computadora, puede hacer falta el celular, y en los chats grupales manda la configuración del chat.

Sesión privada y por qué no siempre es en tiempo real

La sesión privada desactiva tu actividad automáticamente durante 6 horas, así que sirve para escuchar sin que nadie lo vea. Spotify aclara que la actividad puede no actualizarse en tiempo real. Si algo no aparece, conviene actualizar la app y el sistema operativo, reiniciar la app o cerrar sesión y volver a entrar. El “modo espía” es un nombre exagerado: solo muestra a quien eligió mostrarse.