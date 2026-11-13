El truco definitivo que pocos conocen para hacer volar tu celular y cuidar la batería al mismo tiempo

Es posible aprovechar mejor cada carga y preservar el funcionamiento de la batería a largo plazo.

Existen distintas formas de reducir el tiempo de carga de un celular sin comprometer la vida útil de su batería. Elegir un cargador compatible, activar el modo avión y cerrar aplicaciones en segundo plano son algunas de las medidas que permiten recuperar energía más rápido.

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La clave está en optimizar el consumo eléctrico del dispositivo mientras permanece conectado y evitar situaciones que provoquen un aumento de temperatura. Con algunos cambios sencillos en los hábitos de uso, es posible aprovechar mejor cada carga y preservar el funcionamiento de la batería a largo plazo.

Elegir un cargador compatible y revisar el cable

Uno de los factores que más influye en la velocidad de carga es el adaptador de corriente. Utilizar cargadores originales o certificados por el fabricante permite que el celular reciba la energía de acuerdo con las especificaciones del dispositivo.

Actualmente, muchos cargadores rápidos ofrecen potencias de entre 18W y 65W. Sin embargo, utilizar uno de mayor potencia no garantiza necesariamente una carga más veloz: el teléfono debe ser compatible con ese estándar para aprovecharlo.

También es importante revisar el estado del cable. Los conectores flojos, los dobleces pronunciados y los daños visibles pueden afectar la transmisión de energía, provocar interrupciones y prolongar el proceso.

Activar el modo avión para acelerar la carga

Otra alternativa consiste en activar el modo avión mientras el celular está conectado. Esta función reduce el consumo energético asociado a las redes móviles, el WiFi, el Bluetooth y otras conexiones inalámbricas.

De esta manera, una mayor proporción de la electricidad que recibe el dispositivo queda disponible para recargar la batería. Según la guía de YUP Charge mencionada en el artículo, esta práctica puede reducir el tiempo de carga hasta un 25% en determinadas condiciones.

No es necesario mantener el teléfono incomunicado durante todo el proceso. Puede utilizarse especialmente durante los primeros minutos, cuando se necesita recuperar autonomía rápidamente.

Cerrar aplicaciones y evitar usar el teléfono

Las aplicaciones que funcionan en segundo plano pueden consumir datos, utilizar el procesador, actualizar contenidos y mantener activas las notificaciones. Por eso, cerrar las aplicaciones que no se están utilizando antes de conectar el celular ayuda a reducir el consumo de energía. También se puede activar el modo de ahorro de batería, especialmente cuando el nivel de carga es bajo.

Además, conviene evitar actividades exigentes mientras el dispositivo está enchufado. Los videojuegos, las videollamadas, los videos en alta definición y las transmisiones en directo demandan recursos que pueden hacer más lenta la carga y elevar la temperatura.

Limpiar el puerto de carga para evitar problemas

El conector del celular puede acumular polvo, pelusas y otros residuos que impiden que el cable encaje correctamente. Esto puede generar conexiones inestables y disminuir la eficiencia de la carga.

Para limpiarlo, primero hay que apagar el dispositivo y retirar cuidadosamente la suciedad con un palillo de madera o plástico, sin ejercer presión sobre los conectores internos. No se deben utilizar agujas, clips ni otros objetos metálicos, porque pueden provocar daños.

En definitiva, mantener los accesorios en buen estado, reducir el consumo durante la carga y evitar el sobrecalentamiento son medidas sencillas para cargar el celular más rápido sin someter su batería a exigencias innecesarias.