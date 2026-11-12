Aumentan los celulares de gama baja: la escasez de chips de memoria para IA dispara los precios

Los costos de fabricación aumentan y las marcas trasladan esas subas al precio final de los smartphones.

La expansión de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos provocaron una escasez mundial de chips de memoria que impacta especialmente en los teléfonos celulares de gama baja y media. En la Argentina, el fenómeno se combina con la caída del consumo y amenaza con reducir todavía más la oferta de equipos económicos.

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Los fabricantes de componentes tecnológicos están priorizando la producción de memorias destinadas a los servidores de inteligencia artificial, lo que reduce la disponibilidad de insumos para dispositivos de consumo masivo. Como consecuencia, los costos de fabricación aumentan y las marcas trasladan esas subas al precio final de los smartphones.

Por qué la inteligencia artificial encarece los celulares económicos

El principal problema está en la disponibilidad de memorias DRAM y NAND, dos componentes fundamentales para el funcionamiento de los teléfonos. Mientras que las primeras permiten ejecutar aplicaciones y mantener procesos activos, las segundas se utilizan para almacenar fotografías, videos y otros archivos.

La creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial llevó a los fabricantes de semiconductores a concentrar sus líneas de producción en memorias de alto rendimiento destinadas a centros de datos. Se trata de un mercado más rentable para los proveedores, que terminan relegando los pedidos de la industria de celulares y computadoras.

Enrique Carrier, director de la consultora Carrier y Asociados, advirtió que el impacto es mayor en los equipos económicos, porque el costo de las memorias representa una proporción más importante de su valor de fabricación. Por eso, los teléfonos de gama baja tienen menos margen para absorber los aumentos sin modificar sus precios.

Según las proyecciones del sector, la escasez de componentes podría extenderse durante 2027 e incluso hasta 2028, debido al tiempo que necesitan las empresas para construir y equipar nuevas plantas de producción.

Cómo impacta la crisis de los chips en la Argentina

El escenario internacional también repercute en el mercado argentino. De acuerdo con las estimaciones de Carrier y Asociados, las ventas legales de celulares caerán un 25% durante 2026: pasarán de seis millones de unidades comercializadas el año pasado a aproximadamente 4,5 millones.

A esa cifra se suma el ingreso de entre uno y 1,5 millones de teléfonos por canales informales. Incluso con esas unidades, el consumo total alcanzaría uno de los niveles más bajos desde comienzos de siglo.

Los teléfonos de gama baja tienen menos margen para absorber los aumentos sin modificar sus precios.

En este contexto, Samsung y Motorola lograron sostener mejor su presencia gracias a su producción en Tierra del Fuego, mientras que otras marcas, especialmente las chinas con menor trayectoria local, enfrentan dificultades para ofrecer modelos competitivos en precio.

Otra consecuencia es el crecimiento del mercado de celulares reacondicionados, una alternativa para quienes necesitan renovar sus dispositivos sin afrontar el costo de un equipo nuevo.

La consultora Omdia también registró una contracción del mercado mundial: los envíos de smartphones cayeron un 20% interanual durante el tercer trimestre de 2026. Además, proyecta una baja del 12% para el conjunto del año.

Por el momento, la combinación de escasez de componentes, mayores costos y menor poder adquisitivo anticipa un escenario complicado. Los celulares económicos podrían seguir perdiendo terreno y convertirse en una opción cada vez menos accesible para los consumidores.