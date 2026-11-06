¿El mejor combo de tecnología del año? La batería gigante y la potencia fotográfica con la que Motorola quiere liderar

Motorola presentó el motorola signature 27, su nuevo smartphone de alta gama, que se destaca por incorporar una cámara periscópica de 200 megapíxeles, una pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem con un brillo máximo de 12.000 nits y el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. El equipo también apuesta por la inteligencia artificial, una batería de 7.000 mAh y un sistema de audio desarrollado junto a Bang & Olufsen.

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El lanzamiento representa una nueva apuesta de la compañía en el segmento premium, con especial atención a la fotografía, el rendimiento y la privacidad. Además del celular, Motorola presentó tres dispositivos para ampliar su ecosistema: los auriculares moto buds 2 ultra, el reloj inteligente moto watch ultra y el cargador inalámbrico moto snap wireless.

Motorola Signature 27: cómo es el celular y cuáles son sus características

Uno de los principales atractivos del Motorola Signature 27 es su sistema de cámaras, que recibió la distinción DXOMARK Gold por su rendimiento en calidad de imagen. El conjunto está integrado por un sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom de hasta 100 aumentos, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una frontal de la misma resolución.

También incorpora un sensor de acción EVS dedicado, pensado para capturar sujetos en movimiento con mayor precisión. Para la grabación de videos, suma estabilización de imagen, compatibilidad con Dolby Vision y herramientas de inteligencia artificial que optimizan el color, el contraste y el rango dinámico.

La pantalla es otra de sus características destacadas. Se trata de un panel Extreme AMOLED Duo Tandem de resolución 1,5K, capaz de alcanzar los 12.000 nits de brillo máximo. Además, cuenta con calibración de color validada por Pantone y compatibilidad con Dolby Vision.

En materia de rendimiento, el equipo utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado por el sistema de refrigeración ArcticMesh. También incorpora Gemini Intelligence, Google Gemini y Motorola Qira, con herramientas para gestionar tareas, organizar textos mediante comandos de voz y crear widgets personalizados.

La autonomía corre por cuenta de una batería de 7.000 mAh, compatible con carga rápida TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. En seguridad, se destaca por ser el primer smartphone de Motorola compatible con GrapheneOS, un sistema operativo de código abierto enfocado en la privacidad. También ofrece protección IP68 e IP69 y siete actualizaciones del sistema operativo.

Motorola informó que el dispositivo llegará a los mercados internacionales durante los próximos meses, con un precio recomendado desde los 1.599 dólares. La disponibilidad y el valor para Argentina todavía dependen de los anuncios locales.

La autonomía corre por cuenta de una batería de 7.000 mAh

Moto Buds 2 Ultra, Watch Ultra y Snap Wireless: los otros lanzamientos

Junto al celular, Motorola presentó los moto buds 2 ultra, auriculares con sonido optimizado por Bose, cancelación activa de ruido, traducción en directo mediante IA y hasta 37 horas de autonomía con el estuche de carga.

El moto watch ultra, desarrollado junto a Polar, incorpora una pantalla OLED de 1,5 pulgadas, GPS de doble banda, conectividad LTE y funciones para monitorear el sueño, la actividad física y la recuperación.

Por último, el moto snap wireless es un cargador inalámbrico magnético que ofrece hasta 25 W con dispositivos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en celulares Motorola compatibles.