El truco definitivo de Gmail para recuperar un mail enviado por error antes de que sea demasiado tarde

Gmail permite modificar el tiempo durante el cual se puede cancelar un correo electrónico

Enviar un correo electrónico a la persona equivocada o detectar un error después de apretar el botón de envío puede generar más de un problema. Sin embargo, Gmail cuenta con una función para cancelar el envío de un correo, aunque solo permite hacerlo durante un período breve después de mandar el mensaje.

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La herramienta muestra una notificación en la esquina inferior izquierda de la pantalla con las opciones “Deshacer” y “Ver mensaje”. Al seleccionar “Deshacer”, el usuario puede interrumpir el envío y evitar que el correo llegue a su destinatario. El tiempo disponible depende de la configuración de la cuenta, por lo que conviene ajustarlo para contar con algunos segundos adicionales.

Cómo cancelar un correo enviado en Gmail

Para deshacer el envío de un mensaje, es necesario actuar inmediatamente después de enviarlo. La opción no permanece disponible de forma indefinida y desaparece cuando se cumple el plazo establecido.

Los pasos para cancelar el envío son los siguientes:

Ingresar a Gmail y redactar el correo electrónico. Hacer clic en “Enviar”. Buscar la notificación “Se envió el mensaje”, que aparece en la esquina inferior izquierda. Seleccionar la opción “Deshacer” antes de que termine el período de cancelación.

El usuario puede interrumpir el envío y evitar que el correo llegue a su destinatario.

Si el usuario no presiona el botón a tiempo, ya no podrá utilizar esta función para retirar el mensaje enviado. Por eso, configurar el intervalo máximo disponible puede resultar útil para evitar errores.

Cómo ampliar el tiempo para deshacer un envío

Gmail permite modificar el tiempo durante el cual se puede cancelar un correo electrónico. La configuración se realiza desde la versión para computadora y ofrece cuatro alternativas: 5, 10, 20 o 30 segundos.

Para elegir el período más conveniente, hay que seguir estos pasos:

Abrir Gmail desde una computadora. Hacer clic en el ícono de “Configuración”, ubicado en la esquina superior derecha. Seleccionar “Ver toda la configuración”. Buscar la sección “Deshacer el envío”. Elegir un período de cancelación de hasta 30 segundos. Desplazarse hasta el final de la página y hacer clic en “Guardar cambios”.

Con esta modificación, el usuario dispone de más tiempo para advertir un error y revertir el envío antes de que se cumpla el plazo.

Es importante tener en cuenta que la función no permite recuperar un correo una vez que terminó el período de cancelación. Por eso, revisar los destinatarios, el asunto y el contenido antes de enviar un mensaje sigue siendo una medida fundamental para evitar equivocaciones.