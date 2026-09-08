Revolución en Google: la nueva función para chatear con tus mails de Gmail y documentos de Docs sin escribir una sola palabra

Google comenzó a desplegar Gmail Live, Docs Live y Keep Live, tres nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial que permiten interactuar con estas aplicaciones mediante la voz. La propuesta busca que los usuarios puedan consultar correos, crear documentos y organizar notas hablando con Gemini, sin depender del teclado ni de búsquedas escritas.

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Las herramientas funcionan como versiones de Gemini Live integradas directamente en Gmail, Google Docs y Google Keep. De esta manera, la IA puede mantener una conversación en lenguaje natural y responder preguntas de seguimiento. El despliegue comenzó en inglés y está destinado inicialmente a usuarios con suscripciones a los planes pagos de Google AI.

Cómo funciona Gmail Live

Una de las novedades más interesantes es Gmail Live, que permite hacer preguntas sobre la información almacenada en la bandeja de entrada. En lugar de buscar manualmente entre correos, el usuario puede realizar una consulta hablando y Gemini se encarga de localizar los datos relevantes.

Por ejemplo, se puede preguntar cuándo será el próximo evento escolar de un hijo y después consultar si hace falta llevar algún elemento para la excursión. La conversación mantiene el contexto entre ambas preguntas y también permite interrumpir al asistente para cambiar de tema.

Docs Live y Keep Live también usan la voz

Docs Live está pensado para transformar ideas expresadas oralmente en documentos estructurados. El usuario puede explicar qué necesita y Gemini organiza esa información para generar un primer borrador. Con autorización, además, puede consultar contenido de Gmail, Drive, Chat y la web para incorporar información adicional.

Por su parte, Keep Live permite hacer un volcado de ideas mediante la voz y convertirlo en notas o listas organizadas. La función está especialmente pensada para situaciones en las que resulta más práctico hablar que escribir, como cuando aparecen rápidamente varias ideas que se quieren guardar.

El usuario explica qué necesita y Gemini organiza esa información para generar un primer borrador.

Por ahora, Gmail Live está disponible en Android e iOS para los planes Google AI Plus, Pro y Ultra. Docs Live funciona en Android e iOS, pero requiere los planes Pro o Ultra, mientras que Keep Live está disponible inicialmente en Android y también exige Pro o Ultra. Google adelantó que las tres funciones llegarán próximamente a clientes empresariales de Workspace.

El objetivo de Google es claro: convertir la voz en una nueva forma de interactuar con sus aplicaciones de productividad y hacer que tareas como buscar información, redactar documentos o tomar notas sean más rápidas y naturales.