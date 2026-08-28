La nueva función de Google para viajar barato: cómo usar el Modo IA para monitorear vuelos y canjear millas

Seguir el precio de un vuelo a mano, comparar cuántas millas necesitás para un viaje y después reservar el hotel en otra pestaña son tres tareas que hasta ahora vivían separadas. Google las juntó todas dentro de una sola conversación.

La compañía sumó tres funciones nuevas al Modo IA del Buscador, pensadas específicamente para organizar viajes sin saltar entre apps ni sitios. La primera es el seguimiento de precios de vuelos, la función más popular de Google Vuelos, que ahora se puede activar directamente mientras se chatea con la IA, sin interrumpir el flujo de la conversación. Basta con describir el destino y las fechas para que el sistema muestre las mejores opciones con datos actualizados de más de 300 aerolíneas y sitios de viajes asociados. Si el usuario pide que se sigan esos precios, Google avisa por correo apenas detecta un cambio en el destino y las fechas elegidas, algo que ya está disponible en más de 180 países.

Millas y puntos, sin hacer cuentas

La segunda novedad apunta a quienes acumulan puntos de programas de viajero frecuente. El Modo IA ahora puede mostrar cuánto cuesta un vuelo o una noche de hotel en millas o puntos, con solo pedirlo en lenguaje natural, algo del estilo "quiero viajar con mis millas de American y necesito opciones de vuelos directos". La función arranca con compatibilidad para American Airlines, Alaska Airlines, Hilton, Wyndham y Choice Hotels, y en las próximas semanas sumará a Accor, Hyatt, LATAM y Lufthansa, entre otros socios.

Reservar el hotel sin salir del chat

La tercera función permite completar la reserva de un hotel directamente desde la conversación con Modo IA. El sistema arma una lista visual de opciones con opiniones de huéspedes y comparaciones en paralelo, y una vez elegido el hotel, la reserva se completa mediante Google Pay junto a socios como Booking, Expedia, Marriott o IHG, que actúan como comerciantes oficiales frente a cualquier reclamo. Por ahora, esta función solo está disponible en inglés y en Estados Unidos, aunque la lista de socios sumará próximamente a Hilton, Priceline y Trip.