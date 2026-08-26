Oportunidad clave para pymes: Google, Santander e IE University lanzan un programa gratuito sobre Inteligencia Artificial

Santander, junto con Google e IE University, lanzó una nueva edición de Santander X | AI for Business, un programa gratuito destinado a emprendedores, autónomos, microempresas y pymes que quieran incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus negocios. La iniciativa ofrece 2.000 plazas sin costo y estará abierta a postulaciones hasta el 23 de septiembre de 2026.

El programa apunta a que las pequeñas empresas puedan aplicar la IA en sus actividades cotidianas sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos. La propuesta busca enseñar usos concretos para mejorar la productividad, optimizar procesos y detectar nuevas oportunidades de crecimiento. Los participantes también tendrán acceso a herramientas y licencias de Google Gemini para experimentar con casos prácticos.

La convocatoria está disponible para profesionales y empresas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay. La formación se desarrollará de manera 100% online, con un formato flexible que permitirá participar desde cualquier lugar.

Inteligencia artificial aplicada a los negocios

El contenido de Santander X | AI for Business fue desarrollado junto con Google e IE University y combinará formación teórica con aplicaciones orientadas al mundo empresarial. Entre las actividades previstas habrá dos masterclasses dictadas por especialistas de Google, centradas en el uso práctico de la inteligencia artificial dentro de diferentes entornos de trabajo.

La idea es que los emprendedores y las pymes puedan trasladar los conocimientos obtenidos directamente a sus propios proyectos. De esta manera, la inteligencia artificial deja de presentarse como una tecnología reservada para grandes compañías o perfiles especializados y pasa a convertirse en una herramienta accesible para negocios de menor escala.

El programa apunta a que las pequeñas empresas puedan aplicar la IA en sus actividades cotidianas.

“Las pequeñas y medianas empresas son un motor fundamental de la economía y hoy tienen una gran oportunidad para incorporar la inteligencia artificial a su crecimiento”, señaló Ezequiel Sapia, head de Pymes e Instituciones de Santander Argentina. Según explicó, el objetivo es acercar conocimientos y herramientas concretas para mejorar la competitividad y avanzar en la transformación digital.

Quienes completen la capacitación recibirán un certificado de completitud emitido por IE University, que acreditará los conocimientos adquiridos. Además, el programa estará disponible en español, inglés y portugués.

Cómo anotarse al programa gratuito

Los interesados pueden solicitar una de las 2.000 plazas gratuitas hasta el 23 de septiembre de 2026 a través de la plataforma oficial de Santander X.

La iniciativa forma parte de Santander X, el programa global del banco orientado a acompañar a emprendedores, startups, scaleups y empresas mediante formación, beneficios, conexiones y nuevas oportunidades para impulsar su crecimiento.