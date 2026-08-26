El truco clave para liberar memoria: qué aplicaciones de fábrica podés desinstalar apenas comprás el celular

Este fenómeno es conocido como bloatware y no todas esas apps son necesarias.

Comprar un celular nuevo y encontrarlo lleno de aplicaciones que nunca descargaste es una situación bastante común. En muchos teléfonos Android, fabricantes, operadoras y empresas externas incluyen software preinstalado que puede ocupar espacio de almacenamiento y, en algunos casos, consumir recursos del dispositivo. Este fenómeno es conocido como bloatware y no todas esas apps son necesarias para el uso diario.

La buena noticia es que varias de estas aplicaciones preinstaladas pueden eliminarse o desactivarse sin afectar el funcionamiento del celular. Sin embargo, antes de borrar cualquier cosa, es importante distinguir entre las apps prescindibles y los componentes esenciales de Android, ya que eliminar software del sistema puede provocar errores o impedir el uso de funciones básicas.

Qué aplicaciones preinstaladas se pueden borrar

Una de las categorías más habituales es la de las aplicaciones de la operadora. Se utilizan para consultar el consumo de datos, gestionar planes o acceder al área de clientes. Si esos servicios no se usan, en general pueden eliminarse sin problemas.

También están las aplicaciones propias de cada fabricante. Algunos celulares incluyen navegadores, asistentes, tiendas de apps o herramientas que cumplen funciones similares a las que ya ofrece Android o Google. En esos casos, el usuario puede quedarse con la opción que utiliza habitualmente y quitar las demás.

Otra situación frecuente es la duplicación de funciones. Dos calendarios, galerías, navegadores o aplicaciones de correo pueden terminar ocupando espacio innecesariamente. Además, algunos equipos incorporan juegos, redes sociales, plataformas de música o video por acuerdos comerciales con empresas externas. Si no se usan, también pueden desinstalarse.

Entre las apps que pueden resultar prescindibles aparecen, incluso, algunos antivirus o soluciones de seguridad de terceros instaladas de fábrica, ya que Android cuenta con sus propios mecanismos de protección.

Varias de estas aplicaciones preinstaladas pueden eliminarse o desactivarse.

Qué nunca conviene borrar del celular

No todo lo que viene instalado es bloatware. Aplicaciones como Ajustes, Teléfono, Servicios de Google Play y otros componentes del sistema son fundamentales para el funcionamiento del dispositivo. Eliminarlos puede generar fallas importantes.

Una forma simple de identificar qué apps son menos riesgosas de quitar es revisar la lista de aplicaciones. Si Android permite desinstalarlas directamente, normalmente se trata de software que puede eliminarse sin comprometer el sistema.

Cómo eliminar aplicaciones preinstaladas

La opción más sencilla es mantener presionado el ícono de la aplicación y elegir Desinstalar. También se puede ingresar en Ajustes > Aplicaciones, seleccionar la app y eliminarla desde allí.

Cuando una aplicación no permite ser borrada, existe la posibilidad de inhabilitarla. De esta manera deja de ejecutarse y desaparece del acceso habitual, aunque el archivo base permanezca en el sistema. Además, es un proceso reversible.

Para usuarios con más experiencia existen métodos avanzados mediante comandos ADB desde una computadora, sin necesidad de rootear el equipo. El acceso root permite eliminar archivos del sistema de forma más profunda, pero implica riesgos y puede ser irreversible. Por eso, antes de hacer cambios importantes, conviene realizar una copia de seguridad.