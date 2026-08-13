El truco clave de los lavasecarropas para hacer rendir el lavado sin gastar de más

Lavar en frío para no gastar de más siempre generó la misma duda: ¿de verdad limpia igual que el agua caliente? Samsung salió a responder esa y otras preguntas frecuentes sobre sus lavasecarropas, y el resultado tira abajo varios mitos instalados desde hace tiempo.
"Los lavasecarropas son electrodomésticos estratégicos para Samsung porque funcionan como un pilar central en nuestra estrategia de hogares inteligentes", explicó Matías Luchetti, DA Product Manager de Samsung Argentina, sobre por qué la marca decidió aclarar de una vez estas dudas frecuentes que suelen aparecer al elegir o usar el equipo.
El mito del agua fría
Mito. La tecnología Ecobubble fue creada exactamente para romper con esta idea: el sistema transforma el detergente en burbujas antes de que toque la ropa, lo que permite que el jabón penetre en los tejidos 40 veces más rápido. Eso garantiza un lavado profundo en agua fría con la misma eficiencia que en agua caliente, pero ahorrando hasta un 70% de energía en cada ciclo.
Programar y controlar el gasto sin complicarse
Otro mito caído: se puede programar el lavado y el secado, o directamente posponer el inicio de un ciclo hasta 24 horas, desde la app SmartThings. La misma aplicación tiene una pestaña de Energy que muestra el consumo en tiempo real de cada electrodoméstico conectado, permite comparar con el mes anterior, fijar metas mensuales y recibir alertas sobre el uso de cada dispositivo.
Otros mitos que se caen
Samsung también despejó varias dudas más sobre sus equipos:
- El motor Digital Inverter elimina la fricción mecánica, por lo que es silencioso y no hace ruido excesivo durante el lavado
- SmartThings Home Care avisa cuándo hay que reemplazar piezas, así que el mantenimiento no depende de adivinar
- La función Air Wash refresca prendas con aire caliente, sin agua ni detergente, ideal para sacos o ropa de uso ocasional
- Los ciclos de vapor, como Hygiene Steam, están pensados para limpiar profundo sin desgastar más los tejidos ni recurrir a fricción excesiva