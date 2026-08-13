El truco clave de los lavasecarropas para hacer rendir el lavado sin gastar de más

Lavar en frío para no gastar de más siempre generó la misma duda: ¿de verdad limpia igual que el agua caliente? Samsung salió a responder esa y otras preguntas frecuentes sobre sus lavasecarropas, y el resultado tira abajo varios mitos instalados desde hace tiempo.

"Los lavasecarropas son electrodomésticos estratégicos para Samsung porque funcionan como un pilar central en nuestra estrategia de hogares inteligentes", explicó Matías Luchetti, DA Product Manager de Samsung Argentina, sobre por qué la marca decidió aclarar de una vez estas dudas frecuentes que suelen aparecer al elegir o usar el equipo.

El mito del agua fría

Mito. La tecnología Ecobubble fue creada exactamente para romper con esta idea: el sistema transforma el detergente en burbujas antes de que toque la ropa, lo que permite que el jabón penetre en los tejidos 40 veces más rápido. Eso garantiza un lavado profundo en agua fría con la misma eficiencia que en agua caliente, pero ahorrando hasta un 70% de energía en cada ciclo.

Programar y controlar el gasto sin complicarse

Otro mito caído: se puede programar el lavado y el secado, o directamente posponer el inicio de un ciclo hasta 24 horas, desde la app SmartThings. La misma aplicación tiene una pestaña de Energy que muestra el consumo en tiempo real de cada electrodoméstico conectado, permite comparar con el mes anterior, fijar metas mensuales y recibir alertas sobre el uso de cada dispositivo.

Otros mitos que se caen

Samsung también despejó varias dudas más sobre sus equipos: