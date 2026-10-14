Los tres tipos de archivos que llenan la memoria de tu celular Android y el paso a paso para borrarlos

Las fotos y videos de WhatsApp, la carpeta de Descargas y el contenido sin conexión de las aplicaciones suelen concentrar el grueso del espacio ocupado en un celular Android.
Cuando el almacenamiento se agota, buena parte del espacio se va en archivos que se acumulan sin que nadie los mire. La buena noticia es que se pueden ubicar y borrar sin herramientas especiales, empezando por los más pesados.
Las fotos y videos de WhatsApp
Las fotos y videos de WhatsApp pueden ocupar varios gigabytes, sobre todo por las copias de los archivos que enviaste. La app los conserva en carpetas como WhatsApp Images/Sent y WhatsApp Video/Sent, y la ruta exacta cambia según la versión y el dispositivo.
La vía más directa es la propia app: Ajustes, Almacenamiento y datos, Administrar almacenamiento. Ahí se eligen los chats y se marcan las fotos, videos, documentos u otros archivos para eliminar. Borrar quita solo las copias locales, y lo que ya enviaste sigue visible en el chat del destinatario.
Descargas y contenido sin conexión
La carpeta Descargas guarda lo que llega desde el navegador, el correo y otras aplicaciones: videos, archivos ZIP, instaladores y APK. En Files by Google, la ruta es Todo el almacenamiento, Almacenamiento interno, Download. Conviene ordenar por tamaño y empezar por los archivos más grandes y viejos.
El tercer grupo es el contenido descargado para usar sin conexión: películas, música, podcasts y mapas. En Google Maps se entra desde la foto de perfil, en Mapas sin conexión, y desde ahí se eliminan. En las apps de streaming y podcasts, la opción está en las secciones de descargas. Para ver qué categoría pesa más, Ajustes, Almacenamiento muestra el desglose del teléfono.
Qué herramientas usar y qué evitar
Files by Google, que viene preinstalada en muchos equipos, lista los archivos por tamaño, sugiere borrar duplicados, no tiene publicidad y pesa menos de 20 MB. Cx File Explorer suma un análisis gráfico del almacenamiento y acceso a nubes y redes, y Total Commander apunta a usuarios avanzados, con doble panel y procesamiento por lotes.
El error más común es instalar aplicaciones de limpieza que prometen borrar archivos del sistema y la caché. Android administra la caché de las apps por su cuenta, y la carpeta Android/data tiene el acceso restringido en las versiones actuales, así que tampoco conviene tocarla. La regla es borrar solo lo que ya no se necesita y dejar intactas las carpetas protegidas.