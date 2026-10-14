Los tres tipos de archivos que llenan la memoria de tu celular Android y el paso a paso para borrarlos

Las fotos y videos de WhatsApp, la carpeta de Descargas y el contenido sin conexión de las aplicaciones suelen concentrar el grueso del espacio ocupado en un celular Android.

{{{htmlAmp}}}

Cuando el almacenamiento se agota, buena parte del espacio se va en archivos que se acumulan sin que nadie los mire. La buena noticia es que se pueden ubicar y borrar sin herramientas especiales, empezando por los más pesados.

Las fotos y videos de WhatsApp

Las fotos y videos de WhatsApp pueden ocupar varios gigabytes, sobre todo por las copias de los archivos que enviaste. La app los conserva en carpetas como WhatsApp Images/Sent y WhatsApp Video/Sent, y la ruta exacta cambia según la versión y el dispositivo.

La vía más directa es la propia app: Ajustes, Almacenamiento y datos, Administrar almacenamiento. Ahí se eligen los chats y se marcan las fotos, videos, documentos u otros archivos para eliminar. Borrar quita solo las copias locales, y lo que ya enviaste sigue visible en el chat del destinatario.

Descargas y contenido sin conexión

La carpeta Descargas guarda lo que llega desde el navegador, el correo y otras aplicaciones: videos, archivos ZIP, instaladores y APK. En Files by Google, la ruta es Todo el almacenamiento, Almacenamiento interno, Download. Conviene ordenar por tamaño y empezar por los archivos más grandes y viejos.

El tercer grupo es el contenido descargado para usar sin conexión: películas, música, podcasts y mapas. En Google Maps se entra desde la foto de perfil, en Mapas sin conexión, y desde ahí se eliminan. En las apps de streaming y podcasts, la opción está en las secciones de descargas. Para ver qué categoría pesa más, Ajustes, Almacenamiento muestra el desglose del teléfono.

Qué herramientas usar y qué evitar

Files by Google, que viene preinstalada en muchos equipos, lista los archivos por tamaño, sugiere borrar duplicados, no tiene publicidad y pesa menos de 20 MB. Cx File Explorer suma un análisis gráfico del almacenamiento y acceso a nubes y redes, y Total Commander apunta a usuarios avanzados, con doble panel y procesamiento por lotes.

El error más común es instalar aplicaciones de limpieza que prometen borrar archivos del sistema y la caché. Android administra la caché de las apps por su cuenta, y la carpeta Android/data tiene el acceso restringido en las versiones actuales, así que tampoco conviene tocarla. La regla es borrar solo lo que ya no se necesita y dejar intactas las carpetas protegidas.