Torneos, influencers y cosplayers: todo sobre la nueva edición de GAMERGY que promete romper récords

Tres días, miles de gamers y una meta clara: superar los 95.000 asistentes del año pasado. Telcel GAMERGY vuelve a Ciudad de México para su quinta edición, y esta vez llega con un torneo oficial de FIFA nunca antes visto en el evento. Telcel GAMERGY 2026 se realiza los días 28, 29 y 30 de agosto en Expo Santa Fe, transformando el predio en un punto de encuentro de esports, música y cultura pop durante tres jornadas completas.

Los torneos de esports que se vienen

La gran novedad de esta edición es el FIFAE Continental Championship by CONCACAF, torneo oficial de esports organizado por FIFA dentro de su ecosistema competitivo FIFAe. Es la primera vez que CONCACAF, junto con GGTech Entertainment, produce este evento continental clasificatorio al Mundial dentro de Telcel GAMERGY, con tres competencias oficiales: eFootball Mobile, eFootball Console y Rocket League, donde los países de la región que ya clasificaron en la etapa nacional buscarán su lugar en la instancia mundialista. También se confirmó la final presencial de Dragon Fest Quisqueya, el circuito de torneos de Free Fire que crece fuerte en toda Latinoamérica.

Creadores de contenido y música en vivo

El streamer argentino Benja Calero va a liderar el Mundial Minecraft de Creadores de Contenido, un evento de ingenio y agilidad en el escenario principal. La música también tiene su espacio propio, con el show de MissaSinfonia —el único en Ciudad de México con banda completa— y las presentaciones de Philip y del chileno Bastián Cortés (BXV) en su propio Talent Show.

Cosplay, boletos y todo lo demás

Como cada año, va a haber un concurso de cosplay con los mejores cosplayers de toda la región, además de arenas de juego libre, una zona kids, stands de marcas con actividades y una oferta gastronómica con foodtrucks. Las entradas ya están disponibles a través de Fever, y la edición cuenta con el respaldo de marcas como Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini, Cinépolis y Concacaf Kick-Off.