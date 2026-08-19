El torneo de fútbol virtual más importante del continente ya tiene fecha y lugar confirmado

El fútbol virtual ya tiene su propia versión de eliminatoria continental, y esta vez el escenario va a estar en pleno territorio mexicano. La cita ya tiene fecha, sede y hasta la lista completa de selecciones que van a competir.

Telcel GAMERGY México será sede del FIFAe Continental Championship by eCONCACAF, una de las competencias internacionales de esports más importantes del año, que del 28 al 30 de agosto va a reunir en Expo Santa Fe, Ciudad de México, a representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe rumbo a la FIFAe World Cup 2026.

Cuándo se juega cada disciplina

El torneo se organiza en tres jornadas, una por disciplina:

28 de agosto: eFootball Mobile

eFootball Mobile 29 de agosto: eFootball Console

eFootball Console 30 de agosto: Rocket League

Todos los equipos participantes llegaron a esta instancia después de superar la FIFAe Nations League 2026, la primera fase del proceso clasificatorio dentro de eCONCACAF, la plataforma oficial de esports de fútbol de Concacaf.

Cómo funciona el formato y quiénes compiten

Cada disciplina reúne a seis selecciones, que primero juegan una fase de todos contra todos (Single Round Robin); las cuatro mejores avanzan a una eliminación doble que define al campeón continental. México compite en dos de las tres disciplinas: en eFootball Mobile junto a República Dominicana, Costa Rica, Guyana, Panamá y Trinidad y Tobago, y en eFootball Console junto a Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras y Puerto Rico. Rocket League, en cambio, reúne a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

Qué se juega en cada partido

Más allá del título continental, cada partido tiene en juego un boleto directo a la FIFAe World Cup 2026: en eFootball Mobile y eFootball Console, el ganador de la fase de eliminación se clasifica al Mundial, mientras que en Rocket League son los dos mejores equipos de esa etapa los que consiguen su lugar. Las entradas para presenciar el evento, que se realiza dentro del marco general de Telcel GAMERGY 2026, ya están disponibles a través de Fever.