Tienen internet todo el día pero solo usan 3 apps: el sorpresivo estudio sobre los jóvenes y las redes

Pasar más de siete horas diarias conectado suena a una relación integral con internet. Pero un nuevo informe muestra que esa hiperconexión de los jóvenes mexicanos se concentra, en realidad, en un puñado muy chico de actividades.

El dato surge del informe Jóvenes en México 2026, elaborado por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM, que analizó las prácticas digitales de la juventud del país. La conclusión es contundente: chatear, ver videos y escuchar música o podcasts concentran la enorme mayoría del tiempo conectado, mientras que participar en foros, publicar contenido propio o tomar cursos en línea quedan mucho más relegados.

Chatear, la actividad número uno

Si hay una sola práctica que define el vínculo de los jóvenes mexicanos con internet, es conversar. El 84,2% afirma chatear con frecuencia por plataformas como WhatsApp, la actividad más extendida de todo el estudio. Le siguen dos costumbres casi inseparables del uso diario del celular: ver videos en YouTube o TikTok (78,9%) y escuchar música o podcasts (77,9%), según Spotify y otras plataformas de streaming, aparecen mencionadas en el relevamiento. Las redes sociales en general también pesan fuerte, con un 76% de consulta frecuente.

Estudiar e informarse quedan en segundo plano

Internet también sirve para tareas más productivas, aunque con menos protagonismo: el 67,9% lo usa para buscar información de proyectos académicos y el 51,9% para leer noticias. La participación activa es todavía más baja: solo el 21,3% interviene con frecuencia en foros o comunidades online, y casi la mitad (46,7%) directamente nunca lo hace.

Conectados, pero no necesariamente expertos

El informe conecta con un dato que ya circulaba antes: aunque el 97% de los jóvenes mexicanos de 18 a 24 años usa internet, apenas tres de cada diez sabe hacer algo tan básico como copiar y pegar texto. Enrique Pérez Reséndiz, coautor del estudio, remarca que el acceso a internet está condicionado por factores socioeconómicos, geográficos y de alfabetización mediática, lo que confirma que estar conectado no es lo mismo que saber aprovechar esa conexión.