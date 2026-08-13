Tiemblan Motorola y Samsung: el nuevo rey de la gama media que es furor de ventas en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A16 se convirtió en el celular más vendido de Mercado Libre durante la primera semana de agosto de 2026 y, además, apareció con una importante rebaja. La versión 4G con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tenía un precio de lista de $469.999, pero se ofrecía a $276.483,23 con un descuento del 41%. A eso podía sumarse otro 10% de descuento al pagar con dinero disponible en Mercado Pago.

El Galaxy A16 apunta a quienes buscan un celular accesible para WhatsApp, redes sociales, streaming, pagos digitales y otras tareas cotidianas. Entre sus principales atractivos aparecen la pantalla Super AMOLED, la batería de gran capacidad, el almacenamiento ampliable mediante microSD y un período de soporte prolongado.

Cómo es el Samsung Galaxy A16

El teléfono tiene un cuerpo de 7,9 milímetros de grosor y pesa 200 gramos. Su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ de 1080 x 2340 píxeles y una tasa de actualización de 90 Hz, una característica que permite una experiencia más fluida al navegar, mirar videos o desplazarse por redes sociales.

El equipo incorpora lector de huellas en el botón lateral y desbloqueo facial. También cuenta con certificación IP54, que brinda protección frente al polvo y las salpicaduras, aunque no permite sumergirlo. No incluye entrada de 3,5 milímetros para auriculares, por lo que es necesario utilizar dispositivos Bluetooth o USB-C.

En cuanto al rendimiento, el Samsung Galaxy A16 4G utiliza un procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos junto con 4 GB de RAM. La configuración está orientada principalmente a aplicaciones de uso diario y permite ejecutar juegos casuales y títulos populares con ajustes moderados.

Cámara, almacenamiento y actualizaciones

El celular cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un sensor ultra gran angular de 5 MP y uno macro de 2 MP. La cámara frontal es de 13 MP. Tanto la cámara trasera como la delantera pueden grabar videos en Full HD a 30 cuadros por segundo.

El teléfono tiene un cuerpo de 7,9 milímetros de grosor y pesa 200 gramos.

Los 128 GB de almacenamiento pueden ampliarse mediante una tarjeta microSD, aunque parte del espacio anunciado está ocupado por Android y las aplicaciones preinstaladas. Otro punto destacado es el soporte de software: Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad. El equipo llegó con Android 14 y One UI 6.1.

Las condiciones de precio, cuotas y descuentos en Mercado Libre pueden variar según la publicación, el vendedor y el medio de pago. Por eso, antes de comprar el Samsung Galaxy A16, conviene revisar el precio final y las condiciones de financiación vigentes.