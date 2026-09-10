The Legend of Zelda: Ocarina of Time: habilitan la preventa del icónico remake en Amazon México

Hay juegos que se ganaron el título de leyenda por derecho propio, y The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los primeros nombres que aparece en esa conversación. Su remake para Nintendo Switch 2 ya tiene preventa abierta en Amazon México.

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El título original de Nintendo 64 es considerado por buena parte de la comunidad gamer como el mejor juego de todos los tiempos, algo que su calificación perfecta de 99 en Metacritic viene a respaldar. Es prácticamente imposible hablar de la evolución de los videojuegos modernos sin mencionar la influencia que dejó esta aventura, publicada originalmente en 1998.

Rediseño completo sin perder la esencia

El remake llega con personajes rediseñados, ambientación renovada en 4K y una jugabilidad optimizada para los estándares actuales. También suma funciones extra pensadas específicamente para la nueva consola: las Zelda Notes, que se amplían con más de 2.000 preguntas y pistas junto a una ocarina virtual, y un modo micrófono para interactuar de formas que el juego original no contemplaba.

Cuándo llega y cuánto cuesta

El lanzamiento está confirmado para el 5 de noviembre, y en Amazon México el precio de preventa quedó fijado en 1.749 pesos. Una de las ventajas de reservarlo con anticipación es que no hace falta pagar nada por adelantado: el cobro se efectúa recién cuando se acerca la fecha de lanzamiento, y si en el medio aparece alguna rebaja, la tienda respeta el precio más bajo para quien ya hizo la reserva.

Envío gratis y entrega el día del lanzamiento

La compra incluye envío gratuito, y quienes cuenten con Amazon Prime pueden recibir el pedido el mismo día del estreno, según la dirección de entrega. Por ahora no se conocen detalles sobre el precio de la consola de edición especial ni del Pro Controller 2 del 40 aniversario, dos productos que probablemente acompañen el lanzamiento del remake más adelante.