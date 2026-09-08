Confirmaron los horarios del GTA 6: a qué hora se podrá jugar en México

Faltan apenas dos meses y medio para el lanzamiento más esperado de la industria, y ya se conoce la información clave para no perderse el primer minuto: la hora exacta a la que GTA 6 se habilitará en México.

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Según indicaciones de PlayStation, el juego se activará a las 00:00 hora local de cada país, no de manera simultánea en todo el mundo. Eso significa que Nueva Zelanda, por su ubicación horaria adelantada, será el primer territorio en tener acceso al título de Rockstar Games, mientras el resto del planeta todavía tiene que esperar.

La hora exacta para México

El sitio especializado GTAVice.net recopiló las ventanas de lanzamiento que aparecen en PlayStation Store, y con esos datos se puede calcular el horario preciso para cada país. En Ciudad de México, el juego estará disponible a partir de las 05:00 horas del 18 de noviembre, es decir, 19 horas antes de que en Nueva Zelanda den las 00:00 del 19. La misma hora rige para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Cómo intentar jugarlo antes

Una opción que circula entre los fanáticos es cambiar la región de la consola a Nueva Zelanda para adelantarse al horario local. En PlayStation, el país asociado a la cuenta se revisa desde Administración de cuentas, en la sección "Tu información" y "Dirección residencial". En Xbox, el camino es Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación, eligiendo Nueva Zelanda y reiniciando la consola. Ahora bien, ni Sony ni Microsoft garantizan que este cambio asegure el acceso anticipado: el saldo de la cuenta y servicios como Game Pass pueden quedar sujetos a restricciones regionales.

El furor que ya generó el adelanto

El interés por GTA 6 ya se hizo notar antes del lanzamiento oficial: el tráiler extendido que se estrenó en Netflix disparó un 125% el tráfico de la plataforma frente al día anterior, según datos de Sensor Tower, y en YouTube el video superó los 7 millones de reproducciones en menos de 24 horas.