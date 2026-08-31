Mala noticia para los gamers: GTA 6 llegará al mercado sin una de las mejores funciones del GTA V

Todo lo que se conoce hasta ahora sobre GTA 6 llegó con cuentagotas, pero en las últimas horas apareció un dato que sorprende a la comunidad gamer: la nueva entrega no ofrecería un modo en primera persona.

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La información surgió de un evento de vista previa organizado por Rockstar North en Edimburgo, al que asistió un grupo reducido de creadores de contenido. Según el relato del brasileño Davy Jones, uno de los invitados que probó el juego, la versión que se mostró no permitía cambiar la cámara para jugar desde los ojos de los protagonistas. Todo indica que la experiencia estará centrada exclusivamente en la perspectiva en tercera persona.

Una duda que todavía no se despeja

Hay un matiz importante: no está claro si Jones intentó activar la función y confirmó que no existía, o si simplemente no la encontró durante el tiempo limitado que tuvo con el juego. Rockstar tampoco confirmó oficialmente si la primera persona fue descartada por completo o si solo no estaba disponible en esa versión de prueba.

Una historia pensada para verse desde afuera

El material mostrado hasta ahora sugiere que GTA 6 fue construido alrededor de la tercera persona, con mucho protagonismo en las animaciones de Lucía y Jason, los dos protagonistas, y en el trabajo cinematográfico de cámara. Vale un dato histórico: GTA V tampoco tuvo primera persona en su lanzamiento original de 2013, y esa función llegó recién en versiones posteriores del juego. Eso deja abierta la puerta a que Rockstar sume la opción más adelante, aunque implementarla no es solo mover la cámara: exige rehacer animaciones, conducción y combates para que todo funcione de forma coherente.

GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre y se perfila como uno de los estrenos más importantes de la historia de los videojuegos, algo que la ausencia de esta función difícilmente va a cambiar.