Chau a los rumores de GTA VI: el esperado avance de Rockstar que reveló cómo serán las misiones y la historia

GTA 6 finalmente mostró su primer gameplay oficial en Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida, un evento exclusivo de Netflix que presentó 26 minutos de novedades sobre el esperado juego de Rockstar Games. El video, capturado en una PS5 estándar, permitió ver en acción a Jason y Lucía, además de confirmar varios detalles sobre el combate, la exploración, la interfaz y las actividades cotidianas dentro del mundo abierto.

La presentación llega en medio de una fuerte expectativa por GTA 6, que tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S. Tras las filtraciones y rumores de los últimos días, Rockstar mostró por primera vez una extensa secuencia jugable con sus protagonistas y dejó varias pistas sobre cómo será la experiencia en Vice City y el resto del escenario del juego.

Combates, persecuciones y un mundo mucho más detallado

El gameplay comienza con Jason y Lucía buscando a Boobie en un local donde se desarrolla una situación vinculada a la compra de drogas. Poco después aparece la policía y se desata un tiroteo que sirve para mostrar algunas de las principales novedades del sistema de acción.

Según se pudo ver durante el evento, el sistema de apuntado de GTA 6 será más preciso que el de GTA V, mientras que también habrá mejoras en las coberturas. En una de las secuencias, Jason utiliza una puerta como protección durante un enfrentamiento armado antes de escapar junto a Lucía.

Rockstar también aprovechó para mostrar el nivel de detalle del nuevo mundo. Entre las escenas aparecen pequeños elementos de interacción y animaciones, como el movimiento de accesorios de los personajes o la posibilidad de acariciar a un perro. Son detalles que apuntan a una experiencia mucho más inmersiva y con mayor presencia de situaciones cotidianas.

Rockstar mostró por primera vez una extensa secuencia jugable con sus protagonistas.

Interacciones, interfaz y más actividades para Jason y Lucía

Otra parte del gameplay muestra a los protagonistas compartiendo tiempo en su casa. Jason puede abrir la heladera y seleccionar diferentes alimentos o bebidas mediante una interfaz asociada a los botones del control.

También se pueden ver distintos canales de televisión, la vuelta del minimapa en la esquina inferior izquierda y el indicador de salud, con la clásica barra de vida y un corazón. Durante una salida en auto, el recorrido marcado aparece en color rosa.

La relación entre Jason y Lucía también tendrá peso en la jugabilidad. En una escena, el juego indica que ambos pueden tomarse de la mano mediante el gatillo R2. Más adelante aparecen disfrazados frente a la policía y se muestran otras situaciones relacionadas con interrogatorios y actividades criminales.

El evento también deja ver el regreso del sistema de búsqueda con estrellas, que aparece durante un atraco a un supermercado. Con este primer gameplay, GTA 6 empieza a revelar cómo combinará acción, vida cotidiana y un mundo abierto repleto de interacciones.