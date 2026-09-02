Se terminó el plazo: el motivo por el cual empezarán a suspender miles de líneas telefónicas

El calendario del registro obligatorio de líneas móviles en México no perdona: este 31 de agosto venció el plazo para las terminaciones en 1, y ahora empieza a correr la cuenta regresiva para las suspensiones.

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Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los operadores tienen hasta 72 horas después de cada fecha límite para ejecutar las suspensiones de forma gradual. Eso significa que las líneas terminadas en 1 que todavía no se hayan vinculado pueden quedarse sin servicio en cualquier momento durante los próximos días, aunque no exista un corte automático a la medianoche del vencimiento.

Ya pasó con la terminación 0

El mecanismo ya tiene antecedente: las líneas terminadas en 0 pasaron por el mismo proceso después del 15 de agosto. Miles de números fueron suspendidos, pero 3.627.213 líneas recuperaron el servicio entre el 16 y el 25 de agosto, apenas sus dueños completaron la vinculación pendiente. La suspensión, en definitiva, no significa perder el número para siempre.

Qué sigue funcionando durante el corte

Durante la suspensión, las llamadas normales, los mensajes SMS y los datos móviles dejan de funcionar. Sin embargo, quedan disponibles las llamadas a servicios de emergencia, a la atención ciudadana y a la propia compañía telefónica, además de las alertas sísmicas. En la práctica, el efecto se siente parecido a quedarse sin servicio para el uso cotidiano, aunque el número técnicamente siga existiendo.

El calendario sigue avanzando

La buena noticia es que la vinculación está disponible en cualquier momento, sin importar el último dígito del número, y se puede hacer desde el propio celular sin saldo ni consumo de datos. El próximo corte llega el 15 de septiembre, para las terminaciones en 2, y el 30 de septiembre para las que terminan en 3. El proceso sigue avanzando dígito por dígito hasta el 31 de diciembre, la fecha límite general para completar el registro en todo el país.