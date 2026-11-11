Terminó el Cyber Monday y ya hay fecha confirmada: cuándo arranca el Black Friday 2026 y hasta qué día se extiende

El Black Friday 2026 en Argentina se realizará el viernes 27 de noviembre y las promociones podrían extenderse durante todo el fin de semana, hasta el domingo 29. Durante la jornada, distintas marcas y comercios ofrecerán descuentos y oportunidades de compra en sus tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico.

{{{htmlAmp}}}

Aunque todavía no se confirmó qué empresas participarán ni cuáles serán sus ofertas, se esperan promociones en celulares, electrodomésticos, indumentaria, calzado, accesorios, artículos para el hogar y productos de supermercado. También podrían aparecer alternativas de financiación, como cuotas sin interés, aunque las condiciones dependerán de cada comercio.

Black Friday 2026: por qué se celebra el 27 de noviembre

El Black Friday se realiza tradicionalmente el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En 2026, esa fecha coincide con el 27 de noviembre, por lo que Argentina volverá a sumarse a una de las jornadas comerciales más importantes del calendario internacional.

A diferencia del Hot Sale y el CyberMonday, que son organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Black Friday no tiene una entidad central que coordine las promociones en el país. Esto significa que cada marca puede decidir por su cuenta si participa, qué descuentos ofrece y durante cuánto tiempo mantiene vigentes sus beneficios.

Además, algunas compañías podrían extender sus campañas durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con el objetivo de aprovechar el movimiento comercial del fin de semana.

El Black Friday no tiene una entidad central que coordine las promociones en el país.

Qué descuentos se esperan para el Black Friday en Argentina

Si bien todavía no se publicaron los catálogos oficiales de ofertas, la fecha representa una oportunidad para encontrar rebajas en distintas categorías de productos.

Entre los rubros que suelen aprovechar este evento se encuentran la tecnología, los electrodomésticos, la moda, el calzado y los artículos para el hogar. También podrían sumarse supermercados y comercios de otros sectores con promociones especiales.

Para las empresas, el Black Friday funciona como una herramienta para impulsar las ventas, renovar inventarios y atraer consumidores de cara a las fiestas de fin de año. Para los compradores, puede ser una oportunidad para anticipar regalos y aprovechar descuentos antes de diciembre.

La jornada llegará pocas semanas después del CyberMonday 2026, previsto del 2 al 4 de noviembre, y se incorporará al calendario de promociones del último trimestre del año.

Por el momento, habrá que esperar para conocer qué marcas confirmarán su participación y cuáles serán las condiciones de sus ofertas.