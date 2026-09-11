¿Tenés un celular roto y querés el nuevo Samsung Galaxy S26? Cómo aprovechar el Plan Canje para cambiarlo en cuotas

Renovar un celular de alta gama en Argentina puede resultar más accesible mediante el Plan Canje de Samsung, que permite entregar un smartphone usado como parte de pago para comprar un equipo de la nueva Serie Galaxy S26. En el caso del Galaxy S26 Ultra, el programa permite obtener un ahorro de hasta 45%, dependiendo del dispositivo que se entregue.

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El proceso puede realizarse tanto en tiendas oficiales de Samsung como de manera completamente online. Además del Plan Canje, la compañía ofrece financiación en pesos sin interés con tarjetas de crédito bancarias, envío gratis a todo el país y la posibilidad de contar con garantía y soporte oficial.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El programa acepta smartphones usados de Samsung y de otras marcas, además de tablets. Para iniciar el proceso hay que seleccionar la marca, el modelo y el estado general del equipo que se quiere entregar. Con esos datos, la plataforma o un asesor en una tienda calcula su valor, que se aplica como reintegro sobre la compra del nuevo Galaxy S26 Ultra.

Si la operación se realiza en una tienda física, el descuento se aplica de manera inmediata. El comprador puede financiar el monto restante o utilizar el descuento para realizar el pago correspondiente.

En cambio, quienes compren a través de la tienda online de Samsung Argentina deben abonar inicialmente el precio del equipo, ya sea financiado o con el descuento correspondiente a un pago. Una vez que entregan el dispositivo usado, reciben el reintegro en el medio de pago seleccionado previamente.

Otro punto importante es el traslado de la información del teléfono viejo al nuevo. Samsung recomienda utilizar Smart Switch, una herramienta que permite transferir archivos, fotos, aplicaciones y contraseñas desde un dispositivo Android o iOS al Galaxy S26 Ultra mediante el escaneo de un código QR.

Qué beneficios ofrece comprar de manera oficial

Además del ahorro que permite conseguir el Plan Canje, Samsung destaca otros beneficios para quienes adquieren la Serie Galaxy S26 a través de sus canales oficiales.

El programa permite obtener un ahorro de hasta 45%, dependiendo del dispositivo que se entregue.

Entre ellos se encuentran la financiación sin interés, el envío gratuito a todo el país y la posibilidad de contratar Samsung Care+, con cobertura ante situaciones como caídas, roturas de pantalla, robos o daños accidentales.

Los equipos también cuentan con garantía y soporte local de Samsung Argentina, junto con fabricación nacional y asistencia técnica especializada en tiendas oficiales.

De esta manera, el Plan Canje aparece como una alternativa para quienes buscan renovar su smartphone y reducir el costo de un equipo premium como el Galaxy S26 Ultra entregando el celular que ya tienen.