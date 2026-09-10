Cómo aprovechar al máximo la cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra: la guía definitiva de fotos y video

El Galaxy S26 Ultra cuenta con herramientas pensadas para sacar fotos y grabar videos con una calidad profesional sin necesidad de ser un experto. Samsung compartió una guía para aprovechar algunas de las funciones más destacadas de su cámara, entre ellas el sensor principal de 200 MP, el Space Zoom 100x y la grabación en formato Log con códec APV.

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Estas prestaciones permiten mejorar las fotografías en situaciones de poca luz, acercar objetos o personas que están a distancia y conseguir videos preparados para una edición de color más avanzada. La compañía explica cómo activar cada una de ellas directamente desde la aplicación Cámara del teléfono.

Fotos con 200 MP y mejor rendimiento con poca luz

El sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por una apertura f/1.4, está pensado para obtener imágenes con gran nivel de detalle tanto durante el día como en escenas nocturnas. Según Samsung, también permite hacer fotos sin flash ni trípode y resulta útil para paisajes, arquitectura y retratos grupales.

Para utilizarlo hay que abrir la aplicación Cámara, tocar el ícono de resolución ubicado en la parte superior y seleccionar 200 MP. Después, se recomienda mantener el encuadre firme durante un segundo antes de sacar la foto.

Una de las posibilidades que ofrece esta resolución es recortar posteriormente una parte de la imagen desde la Galería y generar otra fotografía a partir de ese detalle.

Samsung compartió una guía para aprovechar algunas de las funciones más destacadas de su cámara.

Space Zoom 100x para acercarse a la escena

El Galaxy S26 Ultra incorpora dos teleobjetivos ópticos, de 3x y 5x, que trabajan junto con inteligencia artificial para alcanzar un zoom de hasta 100x. Samsung señala que esta función puede resultar especialmente útil en recitales, eventos deportivos, viajes y fotografías de naturaleza.

Desde el modo Foto se pueden seleccionar directamente los accesos de 3x o 5x. Para conseguir un acercamiento mayor, hay que deslizar el dedo sobre los números o pellizcar la pantalla hasta llegar a 30x o 100x.

Además, la función Zoom Lock utiliza un recuadro guía en la esquina superior derecha. Cuando se vuelve amarillo, el sistema estabiliza automáticamente la imagen para facilitar el enfoque.

Videos con perfil Log y códec APV

Para quienes buscan una edición más profesional, el teléfono incorpora grabación Log y códec APV (Advanced Professional Video) desde la aplicación Cámara. El material obtiene un rango dinámico pensado para realizar correcciones de color durante la posproducción.

Para activarlo hay que entrar en Más > Pro Video y habilitar la opción Log/APV. También es posible ajustar parámetros como ISO y balance de blancos. El resultado se puede llevar a programas como Premiere Pro, CapCut o DaVinci Resolve para aplicar filtros de color profesionales.

Hasta el 30 de septiembre, Samsung ofrece descuentos y opciones de financiación para la Serie Galaxy S26 en Argentina, incluyendo hasta 12 cuotas sin interés y beneficios adicionales mediante Plan Canje.