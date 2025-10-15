Cuáles son los mejores televisores para maratonear series y películas

Con Vision AI, Samsung redefine lo que significa mirar televisión en 2025.

Samsung sigue apostando por la innovación en entretenimiento hogareño con el lanzamiento de sus nuevos televisores Samsung Vision AI, una línea que combina inteligencia artificial, diseño elegante y una calidad de imagen que lleva las series, películas y programas favoritos a otro nivel.

Con tecnologías QLED, Neo QLED y OLED, la marca busca ofrecer una experiencia personalizada según el tipo de contenido que elijas disfrutar, desde ficciones oscuras hasta clásicos del cine.

Distintos modelos, misma calidad

Los modelos QLED son ideales para quienes disfrutan de series con gran despliegue visual, ciencia ficción o comedias con paletas de color intensas. Incorporan tecnología de puntos cuánticos inorgánicos y Quantum Dot libre de cadmio, que logra un 100% de volumen de color y más de mil millones de tonos. Esto garantiza imágenes precisas y vibrantes incluso en entornos muy iluminados, aprovechando al máximo la inteligencia artificial que optimiza cada tonalidad.

Por otro lado, los Neo QLED apuntan a quienes buscan una experiencia más inmersiva y cinematográfica. Disponibles en tamaños que llegan hasta las 85 pulgadas, ofrecen negros profundos, detalles ultradefinidos y brillo adaptativo. Son perfectos para ver series de acción o películas en alta resolución, sin perder la elegancia y sobriedad del diseño característico de Samsung.

En tanto, los modelos OLED apuestan por una experiencia de cine en casa. Gracias a la IA, ajustan brillo y color en tiempo real, y su pantalla Glare Free elimina los reflejos para una visualización más cómoda y envolvente. Son ideales para quienes buscan contraste extremo y fidelidad de imagen.

La joya del catálogo es el Neo QLED 8K, que incorpora el procesador NQ8 AI Gen3, capaz de restaurar videos antiguos píxel por píxel y mejorar automáticamente cualquier contenido. Además, al integrar el sistema operativo Tizen, es compatible con las principales apps y servicios de streaming, ofreciendo todo en un solo lugar.

Samsung refuerza así su compromiso con la sostenibilidad y la seguridad: ninguno de los televisores contiene cadmio ni sustancias tóxicas, y todos están diseñados para ofrecer una mayor durabilidad y eficiencia energética. Con Vision AI, la marca coreana redefine lo que significa mirar televisión en 2025.