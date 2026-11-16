Telecentro ofrece 50% de descuento en la primera compra de WiFi Prepago con el código WIFI50, válido hasta el 30 de noviembre.

Cuerpo completo de la nota — Telecentro WiFi Prepago

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Quedarse sin datos móviles antes de fin de mes es un problema frecuente para quienes utilizan el celular durante gran parte del día. Ya sea para trabajar, estudiar, consultar mapas o mantenerse en contacto, tener conexión a Internet fuera de casa se volvió una necesidad cotidiana.

Sin embargo, cuando los gigas del plan de telefonía empiezan a agotarse, comprar paquetes adicionales puede representar un gasto inesperado. Frente a esta situación, existen alternativas que permiten seguir navegando sin consumir los datos móviles contratados.

Una de ellas es Telecentro WiFi Prepago, un servicio que permite conectarse a una red WiFi fuera del hogar mediante la compra de packs de Internet, sin necesidad de contratar un abono mensual.

Además, la compañía lanzó una promoción que permite acceder a 5 GB por $599 con un 50% de descuento en la primera compra, utilizando un código especial.

Telecentro WiFi Prepago: cómo funciona el servicio para ahorrar datos móviles

El funcionamiento de Telecentro WiFi Prepago es sencillo: los usuarios pueden conectarse a la red de la compañía desde su celular, tablet o computadora y comprar un paquete de Internet según sus necesidades.

A diferencia de un servicio tradicional de Internet para el hogar, esta modalidad funciona mediante recargas prepagas. Esto significa que no es necesario pagar una factura mensual ni contratar previamente otro servicio de Telecentro.

La propuesta está orientada a quienes necesitan conectividad durante sus actividades cotidianas y buscan administrar mejor el consumo de datos móviles.

Entre sus principales características se destacan la posibilidad de elegir distintos packs, pagar únicamente por el servicio que se necesita y utilizar la conexión desde diferentes dispositivos compatibles.

Cómo conseguir 5 GB por $599 con el código WIFI50

Para quienes todavía no utilizaron el servicio, Telecentro ofrece una promoción especial que permite obtener un 50% de descuento en la primera compra de WiFi Prepago.

Con este beneficio, los nuevos usuarios pueden acceder a 5 GB de Internet por un día a $599, en lugar del precio habitual informado de $1.199.

Para activar la promoción es necesario utilizar el código WIFI50 al momento de realizar la primera compra.

Cuáles son los detalles de la promoción

Precio promocional: $599.

Precio habitual: $1.199.

Datos incluidos: 5 GB.

Duración del paquete: 1 día.

Descuento: 50% en la primera compra.

Código promocional: WIFI50.

Vigencia: hasta el 30 de noviembre de 2026.

El precio promocional publicado es de $599, mientras que el valor informado sin impuestos es de $496. La oferta está sujeta a los términos y condiciones establecidos por la compañía.

Paso a paso: cómo activar el descuento de Telecentro WiFi Prepago

Para acceder a la promoción, los usuarios deben realizar los siguientes pasos:

Abrir la configuración WiFi del celular, tablet o computadora. Buscar y seleccionar la red “Telecentro WiFi” entre las conexiones disponibles. Ingresar a la opción de packs prepago desde el portal de conexión. Elegir el paquete de Internet que desean comprar. Introducir el código WIFI50 para obtener el descuento correspondiente en la primera compra.

Una vez completado el proceso de contratación y pago, podrán utilizar la conexión WiFi sin consumir los gigas de su plan móvil, siempre que permanezcan conectados a la red de Telecentro.

Qué medios de pago acepta Telecentro WiFi Prepago

Otro de los aspectos del servicio es la posibilidad de comprar y recargar paquetes mediante diferentes medios de pago digitales.

De acuerdo con la información proporcionada por Telecentro, los usuarios pueden utilizar plataformas como Mercado Pago, MODO y Naranja X, lo que facilita la adquisición de los packs sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Esta modalidad permite administrar el consumo de Internet de acuerdo con las necesidades de cada momento, especialmente para quienes pasan varias horas fuera de casa.

Hasta cuándo se puede aprovechar el 50% de descuento

La promoción de Telecentro WiFi Prepago estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar el beneficio deberán realizar su primera compra dentro del período de vigencia.

Para consultar los packs disponibles, conocer las condiciones de contratación y obtener más información sobre el servicio, se puede ingresar al sitio oficial de Telecentro WiFi Prepago.