Tecnología y empleo: la advertencia de Bill Gates sobre los riesgos sociales de la inteligencia artificial si no se regula a tiempo

Bill Gates volvió a poner el foco sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidió controles obligatorios para evitar que esta tecnología pueda ser utilizada con fines dañinos. El cofundador de Microsoft considera que el avance acelerado de la IA requiere mecanismos de supervisión más sofisticados y que no alcanza con dejar las medidas de seguridad exclusivamente en manos de las empresas tecnológicas.

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Durante una entrevista con Kristen Welker para NBC, Gates sostuvo que los políticos, las fuerzas de seguridad y los organismos reguladores deben participar en la definición de las salvaguardas para la inteligencia artificial. Si bien reconoció que estas medidas supondrían costos adicionales para la industria, aseguró que no necesariamente deberían frenar el desarrollo tecnológico.

Por qué Gates rechaza el botón de apagado para la IA

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la idea de utilizar un "botón de apagado" como mecanismo de seguridad. Gates rechazó que esta alternativa sea suficiente para controlar los riesgos asociados con los sistemas de inteligencia artificial.

Según explicó, los sistemas actuales todavía no llegaron a un escenario en el que puedan tomar computadoras de manera autónoma y resulte imposible detenerlos. Sin embargo, eso no significa que la industria pueda relajarse.

Para Gates, un interruptor no alcanza para enfrentar las amenazas más complejas, porque algunos de los principales riesgos no surgen de una IA que se vuelve incontrolable, sino del uso deliberado de estas herramientas por parte de personas con intenciones maliciosas.

Para Gates tiene que haber reglas claras que permitan reducir los escenarios de mayor riesgo.

La preocupación del empresario está especialmente vinculada con las capacidades que la IA puede poner a disposición de quienes busquen utilizarla para causar daño. En ese sentido, advirtió sobre posibles usos relacionados con ciberataques, desinformación masiva y desarrollos con fines militares.

Gates consideró que la combinación entre personas con malas intenciones y las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas puede generar amenazas de una escala inédita. Por eso, sostuvo que establecer límites no puede ser una decisión exclusiva de las compañías tecnológicas.

Qué controles propone Bill Gates

La propuesta de Gates apunta a una mayor supervisión externa, con participación de políticos, fuerzas de seguridad y organismos reguladores. Esto podría traducirse en más auditorías, transparencia y restricciones para determinados desarrollos.

El cofundador de Microsoft aclaró que su postura no busca detener la innovación. Por el contrario, considera que el avance de la inteligencia artificial debe continuar, pero acompañado por reglas claras que permitan reducir los escenarios de mayor riesgo.

A pesar de sus advertencias, Gates mantiene una visión positiva sobre el potencial de la tecnología. Sin embargo, señaló que hay ámbitos en los que prefiere no utilizar IA, como sus relaciones personales.