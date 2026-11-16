El robo del celular no solo implica perder un dispositivo y la información almacenada en él. También puede dejar al usuario sin acceso a sus cuentas de Google y Apple, especialmente cuando el teléfono es el único medio disponible para recibir códigos de verificación. Para evitar este problema, ambas compañías cuentan con mecanismos de seguridad que permiten recuperar el acceso sin depender exclusivamente del smartphone.

{{{htmlAmp}}}

La preparación lleva pocos minutos y debe realizarse desde otro dispositivo que todavía funcione. Entre las alternativas disponibles se encuentran los códigos de respaldo, las llaves de acceso y los contactos de recuperación, opciones que pueden evitar varios días de trámites si el teléfono desaparece.

Cómo preparar una cuenta de Google ante el robo del celular

El primer paso es activar la verificación en dos pasos, una herramienta que agrega una comprobación adicional a la contraseña. Para hacerlo, hay que ingresar en la configuración de la cuenta de Google, entrar en «Seguridad e inicio de sesión» y seleccionar «Activar verificación en dos pasos».

Después, es recomendable generar los códigos de verificación alternativos. Desde el apartado correspondiente se puede seleccionar «Obtener códigos». Google entrega un conjunto de 10 códigos de ocho dígitos, cada uno de los cuales funciona una sola vez.

La compañía recomienda imprimirlos y guardarlos en un lugar seguro, junto con documentos importantes. Si existe la sospecha de que alguien pudo acceder a ellos, es posible generar un nuevo conjunto y desactivar automáticamente los anteriores. Otra alternativa son las llaves de acceso, que permiten iniciar sesión utilizando la huella digital, el reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla. Se pueden crear desde un teléfono, una computadora o una llave de seguridad física.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los códigos de respaldo, las llaves de acceso y los contactos de recuperación.

Si el celular se pierde, también es posible ingresar mediante otro dispositivo con la sesión iniciada, un número alternativo, una llave de seguridad o alguno de los códigos previamente guardados.

Cómo evitar perder el acceso a una cuenta de Apple

En el ecosistema de Apple, una de las principales recomendaciones es contar con un dispositivo de confianza. Puede ser otro iPhone, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro o Mac donde ya se haya iniciado sesión con autenticación de dos factores. Si el usuario conserva alguno de estos dispositivos, puede cambiar la contraseña de su cuenta sin atravesar el proceso de recuperación.

También existe la posibilidad de configurar un contacto de recuperación. Se trata de una persona de confianza que puede proporcionar un código de seis dígitos para restablecer la contraseña, sin tener acceso a la cuenta ni a sus datos. Apple permite agregar hasta cinco contactos desde los ajustes del dispositivo.

Por último, está disponible la clave de recuperación, un código de 28 caracteres que permite recuperar la cuenta junto con un dispositivo Apple y un número de teléfono de confianza. Sin embargo, tiene una condición importante: al activarla se deshabilita el proceso estándar de recuperación y, si se pierde, Apple no puede proporcionarla nuevamente.

Por eso, la compañía recomienda guardar copias impresas o escritas en distintos lugares seguros y evitar almacenarlas en servicios de iCloud. La recomendación final es comprobar que el correo electrónico y el número de teléfono asociados a las cuentas sigan siendo accesibles. Mantener actualizados estos datos y configurar alternativas de recuperación puede marcar la diferencia ante el robo o la pérdida del celular.