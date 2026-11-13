Qué hacer si el celular se calienta en reposo y cómo evitar daños permanentes en la batería

Si el celular se recalienta de manera recurrente mientras está en reposo, conviene solicitar una revisión técnica.

Con la llegada de los días de calor, los celulares quedan más expuestos a temperaturas que pueden afectar su funcionamiento y acelerar el desgaste de sus componentes. Uno de los problemas más habituales es el sobrecalentamiento del dispositivo, que puede aparecer incluso cuando está apoyado sobre una mesa, con la pantalla apagada y sin que nadie lo esté utilizando.

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Aunque es normal que un smartphone levante temperatura mientras ejecuta videojuegos, reproduce videos o carga la batería, el calor excesivo cuando está en reposo merece atención. Este comportamiento puede deberse a procesos del sistema operativo, aplicaciones que consumen demasiados recursos, problemas de conectividad o fallas en sus componentes.

Por qué se calienta el celular aunque esté en reposo

Que la pantalla esté apagada no significa que el teléfono haya dejado de funcionar. Los dispositivos mantienen diferentes procesos activos en segundo plano para recibir notificaciones, sincronizar información, actualizar aplicaciones y conservar la conexión con las redes móviles.

Una de las causas más comunes son las aplicaciones que funcionan en segundo plano. Algunos servicios sincronizan fotografías con la nube, descargan archivos o consultan constantemente la ubicación, lo que exige un esfuerzo adicional del procesador.

También influye la conectividad. Cuando el celular está en una zona con poca cobertura, necesita trabajar más para mantener la comunicación con las antenas de telefonía. Esto incrementa el consumo energético y puede generar calor.

Otro factor son las actualizaciones de Android o iOS. Después de instalar una nueva versión, el teléfono puede continuar realizando tareas de configuración y procesamiento de datos durante un tiempo.

Por último, las condiciones ambientales pueden elevar la temperatura. Dejar el equipo cerca de una ventana con sol, dentro de un auto estacionado o sobre superficies que dificultan la disipación del calor puede provocar un recalentamiento.

Qué hacer si el celular se calienta demasiado

Cuando el teléfono alcanza una temperatura inusualmente alta, es importante actuar rápido para evitar daños. Algunas medidas recomendadas son:

Alejarlo del sol: trasladar el dispositivo a un ambiente fresco, seco y ventilado. Desconectarlo del cargador: si se recalienta mientras está enchufado, interrumpir la carga y revisar el estado del cable y el adaptador. Revisar las aplicaciones: identificar desde la configuración cuáles consumen más batería y recursos. Desactivar conexiones innecesarias: apagar temporalmente Bluetooth o los servicios de ubicación cuando no se utilicen. Reiniciar el dispositivo: puede solucionar conflictos temporales del sistema operativo. Comprobar las actualizaciones: mantener el sistema y las aplicaciones al día ayuda a incorporar correcciones de errores.

Además, hay que evitar métodos de enfriamiento bruscos, como colocar el celular en la heladera o el congelador. Los cambios extremos de temperatura y humedad pueden perjudicar sus componentes.

Hay que evitar métodos de enfriamiento bruscos.

Cómo saber si el calor dañó la batería

Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los teléfonos modernos, son sensibles a las temperaturas elevadas. La exposición prolongada puede reducir permanentemente su capacidad para almacenar energía.

Entre las señales de alerta aparecen una menor autonomía, una reducción del rendimiento, interrupciones temporales de la carga y advertencias del sistema para que el equipo se enfríe. Si el celular se recalienta de manera recurrente mientras está en reposo, conviene solicitar una revisión técnica. Si la batería se hincha, la carcasa se deforma o aparecen olores extraños, hay que dejar de utilizarlo y evitar volver a cargarlo, ya que podría existir una falla interna que requiere atención especializada.