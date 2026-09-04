¿Te quedó una canción pegada? Así podés encontrar el nombre del tema solo tarareándolo con el micrófono

¿Tenés una canción dando vueltas en la cabeza pero no recordás el título, el artista ni la letra? iPhone y Android permiten encontrar canciones tarareándolas, silbándolas o cantándolas durante unos segundos. La función está disponible desde la aplicación de Google y puede ofrecer posibles coincidencias a partir de la melodía que interpreta el usuario.

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La herramienta resulta especialmente útil cuando solo queda en la memoria un estribillo o una secuencia musical. En lugar de intentar recordar palabras o buscar entre listas de reproducción, el teléfono utiliza el micrófono para registrar la interpretación y comparar el recorrido de las notas y el ritmo general con canciones de su base de datos.

Cómo buscar una canción tarareándola

La función de búsqueda musical de Google permite identificar tanto una canción que está sonando cerca como una melodía que el usuario intenta reproducir con su propia voz. En este último caso, el sistema muestra posibles coincidencias en lugar de garantizar un único resultado.

Para mejorar las posibilidades de encontrar el tema, conviene mantener el orden de las notas y el ritmo de la melodía que se recuerda. No es necesario tener una voz afinada ni cantar la letra original. También puede ayudar interpretar durante varios segundos una parte reconocible de la canción.

El procedimiento es prácticamente igual en los dos sistemas operativos:

Abrir la aplicación de Google en el teléfono. Tocar el icono del micrófono ubicado en la barra de búsqueda. Seleccionar la opción “Buscar canción”. Cuando el teléfono comience a escuchar, tararear, silbar o cantar la melodía. Revisar las coincidencias que aparecen y comprobar cuál corresponde a la canción buscada.

También sirve para canciones que están sonando

La función no está limitada al tarareo. Si una canción está reproduciéndose en una radio, un televisor, un video, una película, una tienda o incluso en otro dispositivo, se puede acercar el teléfono a la fuente de sonido para intentar identificarla.

La app compara el recorrido de las notas y el ritmo general con canciones de su base de datos.

En este escenario, Google puede analizar elementos de la grabación original. Cuando el usuario tararea, en cambio, debe comparar principalmente el ritmo y el recorrido de la melodía con las canciones disponibles en su base de datos.

El ruido ambiental, un volumen demasiado bajo o varias fuentes de sonido simultáneas pueden dificultar el reconocimiento. Por eso, si la búsqueda no funciona a la primera, lo recomendable es repetir el fragmento en un lugar más silencioso.

La herramienta convierte así un recuerdo musical difícil de explicar con palabras en una búsqueda concreta, tanto en iPhone como en Android, sin necesidad de conocer previamente el nombre de la canción o su intérprete.