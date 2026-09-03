Google le dice adiós a un problema histórico: qué es Motion Assist, la herramienta de Android 17 para no marearse en los viajes

Mirar el celular mientras alguien más maneja siempre trae el mismo riesgo: marearse a los pocos minutos. Google encontró una respuesta de software para ese problema tan cotidiano, y la incluyó directamente en Android 17.

{{{htmlAmp}}}

La herramienta se llama Motion Assist y forma parte de las actualizaciones de Android Drop de septiembre, pensadas para que el celular se adapte mejor a situaciones de todos los días. En este caso, el foco está puesto en el uso del teléfono dentro de un auto en movimiento, un escenario que suele provocar malestar cuando la mirada queda fija en la pantalla.

El conflicto que genera el mareo

La cinetosis aparece por un desacople entre lo que ven los ojos y lo que percibe el oído interno: mientras la persona mira una pantalla que parece quieta, el cuerpo detecta que el auto acelera, frena o dobla. Motion Assist ataca justo esa contradicción, sin modificar el contenido de la app que está abierta.

Cómo se ven las burbujas en pantalla

Al activarse, el teléfono despliega burbujas pequeñas y sutiles, generalmente en los bordes o laterales de la pantalla, dejando libre el centro para que la persona siga leyendo, navegando o mirando contenido sin interrupciones. Lo particular es que esas burbujas no quedan quietas: se mueven en sincronía con el vehículo y reaccionan ante giros, frenadas o cambios de velocidad, funcionando como una referencia visual que se acerca a lo que el cuerpo realmente siente durante el trayecto.

Activación automática y personalización

La función se puede encender desde los Ajustes rápidos del teléfono con un solo toque, o configurarse para que se active automáticamente cuando el sistema detecta que el usuario está viajando en auto. Además, permite personalizar la forma, el color y la transparencia de las burbujas, según la preferencia de cada persona o la aplicación que tenga abierta en ese momento. Por ahora, Motion Assist está disponible únicamente en teléfonos con Android 17.