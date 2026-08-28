Talento puro en la pantalla: más de 10 videojuegos independientes desembarcan en la Zona Indie de GAMERGY 2026

México tiene más de 72 millones de gamers, el 57% de toda su población, y una industria que mueve más de 2.300 millones de dólares al año. En ese contexto, la escena de desarrollo independiente sigue ganando terreno, y ahora tendrá su propio espacio dentro de Telcel GAMERGY 2026.

El festival, organizado por GGTech Entertainment, sumará una Zona Indie convocada por LA GEMA como parte del proyecto México Indie Games Showcase, donde el público podrá conocer y probar más de 10 videojuegos independientes desarrollados por estudios y creadores mexicanos.

Títulos para PC, consolas y celular

La selección incluye juegos recién lanzados y otros próximos a estrenarse, disponibles tanto para PC y dispositivos móviles como para consolas actuales: Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox. Entre los títulos participantes aparecen Hannah VCR, de Spaceboy Games, un juego de corte narrativo; Donut Riders, de OUTRISE Studios, pensado para multijugador; Lucha Masters: Mighty Lucha, de Escalera Games; y el juego de cartas Kingdom's Deck, de Iván Aco Games, entre otros proyectos que muestran la diversidad de géneros que hoy produce la escena nacional.

Un showcase con entrevistas a los creadores

Además de probar los juegos dentro del festival, los asistentes van a poder conocer a sus creadores durante el México Indie Games Showcase presentado por LA GEMA, que se realizará el domingo 30 de agosto a las 11:30 horas en el escenario de GAMERGY. Ahí se mostrarán los tráilers de todos los títulos participantes, junto con entrevistas y anuncios sobre próximos lanzamientos.

Un mercado que sigue sumando estudios

Actualmente existen alrededor de 180 empresas y estudios dedicados al desarrollo de software, diseño y videojuegos en México, un número que crece de la mano de herramientas de desarrollo cada vez más accesibles. Con la incorporación de la Zona Indie, Telcel GAMERGY 2026 amplía su propuesta para incluir no solo a jugadores y equipos de esports, sino también a los estudios que construyen el ecosistema de creación de videojuegos del país.