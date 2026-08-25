Definición histórica en la Gamergy 2026: los 15 equipos que van por la gloria en el Dragon Fest de Free Fire

De 70 equipos a solo 15: así de exigente fue el camino hacia la gran final de Dragon Fest, el torneo de Free Fire que llegará a su instancia decisiva dentro de Telcel GAMERGY México 2026, frente al público que se acerque al festival.

La competencia, organizada por Quisqueya Esports, arrancó con 70 equipos de seis jugadores cada uno, un número que ya da una idea de la magnitud del certamen. Tras varias etapas eliminatorias, 24 escuadras avanzaron a semifinales, que terminaron el 17 de agosto con la clasificación de las 15 escuadras que ahora pelearán el título en formato presencial, arriba del escenario del festival.

Quiénes llegan a la gran final

Entre los clasificados aparecen Ghost Gaming, Hunter Gaming, Padawans, Quisqueya Esports, iOX Esport, YOYOxBc, Meraki, Blood Taps, Zeta Esport, MIA Corp, T9 Esport, TMT y Quisqueya México. A esas 13 escuadras se suman dos equipos invitados especiales, que completan el cupo de 15 participantes que van a definir todo en la gran final.

Cómo se define al campeón

La dinámica de la gran final tiene su particularidad: los 15 equipos competirán de forma simultánea en cinco mapas diferentes de Free Fire, sumando puntos de acuerdo a su desempeño en cada uno de ellos. El equipo que acumule más puntos al cierre de la jornada se va a quedar con el título de campeón de Dragon Fest, en lo que promete ser una final a pura tensión.

Los premios en juego

Además del trofeo para el equipo ganador y una medalla para cada uno de sus seis integrantes, la escuadra campeona se llevará 300 dólares en efectivo, más premios adicionales entregados por Ocelot, la marca de accesorios gamer que patrocina la competencia y que suma su apoyo a esta instancia final.

Dragon Fest se suma así a la programación de Telcel GAMERGY México 2026, que se realizará del 28 al 30 de agosto en Expo Santa Fe, Ciudad de México, organizado por GGTech Entertainment y con el respaldo de marcas como Telcel, BYD, Volt, Maruchan, Panini y Cinépolis, entre otras.