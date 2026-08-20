Cómo sumar almacenamiento a tu notebook sin instalar un SSD ni llevarla al técnico

Las notebooks modernas, sobre todo las más económicas, suelen venir con una capacidad de almacenamiento bastante ajustada. Entre juegos pesados, fotos y videos, el espacio se termina rápido, y muchas veces el SSD interno viene soldado a la placa, lo que hace imposible reemplazarlo sin arriesgar la garantía. Ante ese escenario, Biwin, una empresa especializada en memorias y almacenamiento, detalló cuáles son las alternativas más convenientes para sumar espacio sin tocar el hardware original.

SSD externos, la opción más rápida

Los SSD externos se conectan por USB, tanto para alimentación como para transferencia de datos, y hoy alcanzan velocidades sostenidas de más de 2.000 MBps, un rendimiento que se acerca al de un SSD interno PCIe 3. Existen modelos compactos, pensados para celulares, tablets y notebooks, y otros más grandes orientados a computadoras de escritorio. Según Cesar Moyano, director de ventas regional de Biwin, "los SSD externos ahora son lo suficientemente rápidos como para convertirse en una alternativa fantástica". Lo ideal es que el puerto USB coincida con la generación del SSD para sacarle el máximo provecho, aunque no es un requisito excluyente.

Tarjetas SD, la alternativa económica

Para quienes buscan una opción más barata, las tarjetas SD o microSD son otra alternativa, siempre que la notebook tenga la ranura correspondiente. No compiten en velocidad con un SSD externo, pero permiten sumar un terabyte o más a bajo costo. Eso sí: no sirven para gaming directo, según explicó Moyano, sino más bien para guardar fotos, videos y archivos pesados a largo plazo.

Mini SSD, la apuesta más nueva de Biwin

Entre los desarrollos más recientes de la compañía aparece el Mini SSD CL100, que combina el rendimiento de un SSD NVMe con el tamaño de una tarjeta microSD. Ya se lo puede encontrar en consolas portátiles como la GPD Win 5, con velocidades de hasta 3.700 MBps de lectura y 3.400 MBps de escritura, en capacidades de hasta 2 TB. Para Moyano, "los Mini SSD bien podrían ser el futuro del almacenamiento expandible en dispositivos portátiles".