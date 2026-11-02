Qué es Style Sketch, la nueva app de Meta con IA que arma un armario virtual con tu ropa

Style Sketch es la nueva app de Meta con IA que arma un armario virtual con la ropa que ya tenés y sugiere cómo combinarla. No busca que compres prendas nuevas: trabaja con lo que hay en tu placard.

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Meta la lanzó sin anuncio previo, para iOS y Android, y por ahora solo está disponible en Indonesia, Singapur y Tailandia. La apuesta es distinta a la de las apps de moda tradicionales: en lugar de empujar a comprar, ordena lo que ya tenés.

Cómo se arma el armario virtual

Hay dos formas de cargar la ropa. Si conectás tu cuenta de Instagram, la app analiza las fotos que publicaste para reconocer las prendas. También se pueden subir fotos, videos cortos o imágenes de la galería.

Esa conexión con Instagram es su ventaja frente a otras herramientas de armario digital, como la startup Alta o las funciones de Google Photos. Meta ya tiene la materia prima: años de fotos de sus usuarios.

Qué hace con tu ropa

Style Sketch genera conjuntos según el estilo de cada persona. También se puede elegir una sola prenda, por ejemplo un abrigo, y pedir distintas formas de combinarla.

Los atuendos se ven sobre un modelo realista que se ajusta a la forma del cuerpo y al tono de piel, para probar el resultado antes de vestirse. La IA no inventa un guardarropa ajeno: parte de prendas que ya existen en tu placard.

Planificación de viajes y alcance

Para las vacaciones, la app pide el destino, la duración del viaje y las actividades previstas. Con eso arma un plan de atuendos día por día, según el pronóstico del clima y el itinerario.

Style Sketch se suma a otras apps de IA que Meta viene lanzando, como Waddle World, Pocket y Vibes. Su valor está en un hábito cotidiano: resolver qué ponerse con menos compras y más uso del placard.