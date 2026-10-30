Insólito: el bolsonarismo culpó a ChatGPT por la autoproclamación de Flávio

El entorno de Flávio Bolsonaro responsabilizó a ChatGPT y a la inteligencia artificial por los errores de la carta en la que el excandidato presidencial se presentó como el "verdadero presidente electo" de Brasil, pese a haber perdido las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La explicación fue difundida por un colaborador cercano al bolsonarismo, quien reconoció que el documento pasó por distintas versiones antes de su publicación.

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El encargado de dar esa insólita justificación fue Paulo Figueiredo, un agitador digital brasileño radicado en Estados Unidos y vinculado al sector más radical del movimiento ultraderechista. A través de su cuenta de X, intentó desarticular las críticas y las sospechas que generó la misiva, publicada el miércoles desde territorio estadounidense.

Según su relato, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, le había pedido a ChatGPT que incorporara el escudo de Brasil en la versión final del documento. Sin embargo, la herramienta "seleccionó un emblema histórico que correspondía a una etapa anterior de la República", según dijo el menor de los Bolsonaro.

ChatGPT, el escudo histórico y la polémica por la carta de Flávio Bolsonaro

El escudo elegido por la inteligencia artificial fue diseñado después de la proclamación de la República, en 1889, cuando el país adoptó el nombre de "Estados Unidos do Brazil", escrito con Z, una grafía utilizada en aquella época. Esa denominación se mantuvo hasta 1967, cuando la dictadura militar la reemplazó por la actual "República Federativa do Brasil".

"Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que Brasil se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso", escribió Figueiredo. También aseguró que la propia herramienta habría incorporado un borrador anterior en el que Flávio se atribuía la presidencia del país.

El colaborador explicó que el texto atravesó distintas modificaciones y contó con la participación de varias personas. Admitió que recibió la versión considerada definitiva, consultó si podía divulgarla y obtuvo autorización. Poco después, según su explicación, detectaron los errores y corrigieron primero el escudo y luego el contenido.

Sin embargo, la justificación no alcanzó para desactivar el escándalo. La carta fue cuestionada incluso por dirigentes del propio espacio político. Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), reconoció que el documento no le había gustado, mientras que el coordinador de campaña de Flávio, el senador Rogério Marinho, sostuvo que no existen pruebas para denunciar un fraude electoral y calificó la misiva como un "desahogo".

La derrota electoral de Bolsonaro y las denuncias de fraude

La polémica se produce después de la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial, en el que obtuvo el 52% de los votos frente al 48% de Flávio Bolsonaro. Pese al resultado, el bolsonarismo insiste en cuestionar la legitimidad del proceso electoral y sostiene que existieron irregularidades.

Uno de sus principales argumentos apunta a la extensión de dos horas de la jornada electoral, dispuesta por un juez de la Corte Suprema. Sin embargo, durante ese período se registraron apenas 34.000 votos, mientras que la diferencia final entre ambos candidatos fue de 4,4 millones de sufragios.

Figueiredo, por su parte, también está bajo investigación de la Justicia brasileña por su presunta participación en la trama golpista de 2022. En los últimos meses ganó notoriedad por acompañar a Eduardo Bolsonaro en gestiones ante Washington para impulsar sanciones contra Brasil y presionar sobre las consecuencias judiciales del proceso contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Pese a las críticas internas, Figueiredo insistió en que Flávio no reconocerá el resultado electoral y continuará su ofensiva política. "El resto es fetiche de la prensa", concluyó.