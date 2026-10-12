Oportunidad en Steam: regalan por tiempo limitado uno de los juegos indies más aclamados y podés conservarlo para siempre

Pony Island, uno de los videojuegos independientes más originales de los últimos años, se puede conseguir gratis y para siempre en Steam. La promoción está disponible hasta el lunes 12 de octubre de 2026 a las 14:00, hora argentina, según informó el portal especializado Vandal. Para aprovecharla, solo hay que ingresar a la tienda digital, iniciar sesión y añadir el título a la cuenta.

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Desarrollado por Daniel Mullins, creador del aclamado Inscryption, Pony Island combina puzles, suspenso y terror psicológico en una experiencia que desafía las expectativas de los jugadores. Aunque su nombre y su estética inicial parecen remitir a un inocente juego de ponis, detrás de esa apariencia esconde una propuesta mucho más extraña y oscura.

De qué se trata Pony Island, el juego indie gratuito

Lanzado originalmente en enero de 2016, Pony Island propone una aventura que juega constantemente con las convenciones de los videojuegos. La historia comienza con el jugador atrapado en una máquina recreativa defectuosa diseñada por el mismísimo diablo.

Lo que parece un sencillo juego de habilidad pronto se convierte en una experiencia inquietante. Para avanzar, hay que resolver acertijos, manipular el código del programa y descubrir qué se esconde detrás de su fachada aparentemente inofensiva.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su enfoque metanarrativo: el juego rompe la cuarta pared y modifica las reglas esperadas de una aventura convencional para sorprender al usuario. Daniel Mullins continuó explorando ideas similares en The Hex, lanzado en 2018, y en Inscryption, publicado en 2021.

La promoción también representa una oportunidad para conocer el título original antes del lanzamiento de Pony Island 2: Panda Circus, previsto para el 27 de abril de 2027. La secuela volverá a combinar puzles y terror psicológico en un extraño inframundo gobernado por deidades excéntricas.

Cómo conseguir Pony Island gratis en Steam

Para reclamar el videojuego no hace falta descargarlo inmediatamente ni instalarlo durante el período promocional. Una vez añadido a la biblioteca, quedará asociado a la cuenta de Steam de manera permanente.

La promoción está disponible hasta el lunes 12 de octubre de 2026.

Estos son los pasos para conseguirlo gratis:

Ingresar a la página oficial de Pony Island en Steam. Iniciar sesión con la cuenta personal de Steam. Buscar la ficha de Pony Island dentro de la tienda. Pulsar el botón «Añadir a la cuenta» para reclamar el juego. Comprobar que quedó incorporado a la biblioteca para jugarlo cuando quieras.

La oferta tiene una fecha límite finaliza el lunes 12 de octubre a las 14:00, hora de Argentina. Por eso, quienes quieran sumar este título a su colección sin pagar deberán hacerlo antes de que termine la promoción