Steam regala 21 juegos que antes eran de pago: cómo reclamarlos y sumarlos gratis a la biblioteca

De un solitario ambientado en una guerra entre vampiros a un simulador hospitalario protagonizado por un robot médico: Steam liberó de forma permanente 21 juegos que hasta hace poco tenían precio de venta.

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A diferencia de las promociones que duran horas o días, los propios desarrolladores decidieron retirar de forma definitiva el costo de entrada de estos títulos. La selección incluye producciones independientes cuyo precio anterior iba desde 0,01 hasta 18,25 euros, y los juegos quedan asociados a la cuenta sin fecha límite para reclamarlos.

Estrategia, puzles y gestión

Entre las propuestas aparece Fangs & Faith Solitaire, que costaba 4,99 euros y adapta el solitario a una guerra entre vampiros y clérigos con cartas que alteran cada partida. Dots! suma 1.220 niveles de puzle para conectar puntos sin cruzar líneas, y Oops! Inc. Emergency Center, antes a 5,19 euros, propone gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico. Knight's Empire, el título de mayor precio anterior junto al de acción bélica, costaba 9,75 euros y combina defensa de torres con mecánicas roguelike.

Acción, terror y multijugador local

Para quienes buscan terror, la lista suma Shadows Of Memory II, una novela visual sobre Alice y una vieja mansión, y Dark Wonderland, una reinterpretación de acción de Alicia en el País de las Maravillas. También hay espacio para el multijugador local con DunkRatz, partidas de hasta cuatro jugadores con ratas que empujan una bola de queso. En el terreno de la acción destaca BlackColled Madala Force 2, con 18,25 euros de precio previo, un FPS militar ambientado en una Tercera Guerra Mundial alternativa con 10 mapas y multijugador. Blasteria, antes a 1,99 euros, es un shooter roguelike dentro de una placa de Petri contra gérmenes.

Cómo sumarlos a la biblioteca

Para reclamar cada título, hay que abrir el cliente de Steam o entrar a la tienda web, iniciar sesión, buscar el nombre exacto del juego, verificar que el precio figure en 0,00 y presionar "Jugar", "Obtener" o "Añadir a la cuenta", según corresponda. Antes de instalar, conviene revisar los requisitos técnicos y el espacio disponible en el equipo.