Malas noticias para los gamers: las consolas que no podrán correr el GTA VI en su lanzamiento

GTA VI tiene confirmado su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, pero no en todas las consolas.

GTA VI no estará disponible para PlayStation 4 ni Xbox One cuando llegue al mercado el 19 de noviembre de 2026. Rockstar Games confirmó por ahora que el esperado videojuego tendrá su lanzamiento únicamente en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que los usuarios de las consolas de la generación anterior quedarán afuera desde el primer día.

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La nueva entrega de Grand Theft Auto tendrá como protagonistas a Jason y Lucía y estará ambientada en el estado de Leonida, con una versión renovada de Vice City. A diferencia de GTA V, que tuvo versiones para distintas generaciones de consolas, GTA VI concentrará inicialmente su lanzamiento en los equipos más recientes de Sony y Microsoft.

Qué consolas no podrán jugar GTA VI

Las plataformas descartadas para el estreno son PlayStation 4 y Xbox One. Rockstar no anunció versiones del juego para estos dispositivos, que pertenecen a una generación anterior a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Esto significa que quienes todavía tengan una PS4, Xbox One o Xbox One X no podrán jugar GTA VI el 19 de noviembre. Para acceder al título desde su fecha de lanzamiento será necesario contar con una PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S.

La decisión también marca una diferencia respecto de GTA V. La anterior entrega de la saga debutó en PlayStation 3 y Xbox 360 antes de recibir versiones para generaciones posteriores y PC. En el caso de GTA VI, Rockstar todavía no comunicó adaptaciones para los equipos más antiguos.

GTA VI no estará disponible para PlayStation 4 ni Xbox One.

GTA VI tampoco tiene versión confirmada para PC

Además de PS4 y Xbox One, hay otras plataformas que todavía no tienen una versión anunciada de GTA VI. Rockstar Games no confirmó una edición para PC ni para Nintendo Switch 2, por lo que tampoco existe una fecha oficial de lanzamiento para esos sistemas.

La ausencia de un anuncio no significa que el juego nunca vaya a llegar a esas plataformas. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha, edición ni ventana de lanzamiento comunicada oficialmente por Rockstar.

La falta de una versión para PC resulta especialmente relevante porque anteriores juegos de la franquicia llegaron a ordenadores después de sus lanzamientos iniciales en consolas. Por ahora, esa posibilidad no fue confirmada para GTA VI.

Rockstar tampoco explicó por qué decidió dejar afuera a PlayStation 4 y Xbox One. El artículo señala que una posible explicación podría estar relacionada con las exigencias técnicas de un mundo abierto de gran escala, aunque la compañía no dio una justificación oficial al respecto.

Por ahora, GTA VI tiene confirmado su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.