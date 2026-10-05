Steam lanzó sus Rebajas de Otoño: descuentos con mínimo histórico en más de 40 juegos de PC

Las ofertas de Steam estarán vigentes hasta el 8 de octubre.

Las Rebajas de Otoño de Steam 2026 ya están disponibles y la tienda de Valve ofrece miles de juegos de PC con descuentos. Entre todas las promociones hay más de 40 títulos que alcanzaron su precio más bajo histórico en Steam, con algunas ofertas especialmente atractivas para quienes buscan sumar juegos a su biblioteca.

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La promoción estará disponible hasta el 8 de octubre, por lo que todavía quedan algunos días para aprovechar los descuentos. La selección incluye grandes lanzamientos de los últimos años, juegos independientes y propuestas de distintos géneros, con rebajas que llegan hasta el 95%.

Los juegos con mayores descuentos en Steam

Entre las ofertas más destacadas aparecen varios títulos conocidos. Mirror's Edge Catalyst se puede conseguir por 0,99 euros, con un descuento del 95%, mientras que Warhammer 40,000: Mechanicus queda en 1,44 euros tras una rebaja del 95%.

También hay juegos que bajaron un 90%. Es el caso de Darkwood, disponible por 1,99 euros; Death's Door, por 1,95 euros; Far Cry 6, por 5,99 euros; Kingdom Two Crowns, por 1,99 euros; Monster Hunter Rise, por 3,99 euros; y Ori and the Will of the Wisps, por 2,99 euros.

La lista también incluye títulos recientes y producciones de mayor presupuesto. Assassin's Creed Shadows cuesta 27,99 euros (-60%), DOOM: The Dark Ages queda en 24,99 euros (-50%), mientras que Dune: Awakening también baja a 24,99 euros (-50%).

Otros juegos que alcanzaron su mínimo histórico son FINAL FANTASY VII REBIRTH, por 14,99 euros (-70%); FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, por 9,99 euros (-75%); Persona 3 Reload, por 17,99 euros (-70%); Street Fighter 6, por 15,99 euros (-60%); Sons Of The Forest, por 8,40 euros (-71%); y The Talos Principle 2, por 2,89 euros (-90%).

Hay más de 40 títulos que alcanzaron su precio más bajo histórico en Steam.

Hasta cuándo duran las Rebajas de Otoño de Steam

Las ofertas de Steam estarán vigentes hasta el 8 de octubre a las 19:00, hora peninsular española. Durante ese período, los jugadores de PC pueden acceder a los precios promocionales de los más de 40 juegos que alcanzaron su mínimo histórico, además de las otras miles de ofertas disponibles en la tienda.

Por tratarse de una promoción temporal, los precios pueden volver a subir una vez finalizadas las Rebajas de Otoño.