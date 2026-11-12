Starlink recortó sus precios en la Argentina y sumó la compra en cuotas sin interés

Starlink activó en la Argentina una promoción para clientes nuevos: un descuento sobre la mensualidad que puede extenderse hasta 12 meses. No toca el precio de lista, pero cambia la cuenta de quien todavía no tiene la antena.

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La rebaja alcanza a los planes Residencial e Itinerante y se aplica de forma automática al contratar, sin códigos, en las zonas habilitadas. La empresa de Elon Musk apuesta a que una mensualidad más baja sea el gancho para sumar abonados.

Cómo funciona el descuento

El beneficio es solo para altas nuevas y su porcentaje y duración dependen de la zona y de la fecha de registro, por lo que conviene mirar la oferta que aparece al momento de contratar. Se descuenta directamente en el pago, sin cupón.

El período con rebaja no empieza con la compra, sino con la activación del kit. Cuando termina, la mensualidad vuelve al valor regular del plan, que la empresa puede modificar.

Cuánto cuestan los planes y el equipo

Sin descuento, el plan Residencial Lite cuesta $45.000 por mes y ofrece hasta 200 Mbps de bajada. El Residencial Estándar sube a $65.000 y promete más de 400 Mbps. Esos son los valores de lista sobre los que corre la rebaja.

El equipo es el otro gasto. El Kit Estándar V4 sale $499.999 y el Kit Mini X va de $219.000 a $249.999, según el canal de venta. Ese pago inicial equivale a varios meses de servicio, y por eso la promoción se nota más en la mensualidad que en la antena.

Qué hay que revisar antes de contratar

Starlink no exige contrato de permanencia por la compra del equipo. La excepción son las promociones con kit sin costo, que piden un compromiso de 12 meses en el plan Residencial y tienen un cargo de cancelación por el equipo. No están disponibles en todas las zonas.

La cuenta final depende de la zona de cobertura, el modelo de kit y la duración del descuento. El plan Itinerante tiene una versión regional, para usar dentro del país, y una Global de hasta 300 Mbps en más de 160 países y territorios. La ventaja de la promo está en el primer año, cuando la mensualidad pesa menos.