¿Cuánto sale la antena de Starlink en octubre de 2026 y cuál es el plan residencial más accesible para contratar?

La antena de Starlink arranca en $219.000 con el Kit Mini X y llega a $499.999 con el Estándar V4. El plan residencial más barato es el Lite, de $45.000 por mes.

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Entrar a Starlink en la Argentina se paga dos veces: el kit, una sola vez, y la mensualidad, que con el tiempo pesa más. Sumando los valores más bajos de cada categoría, en octubre de 2026 el primer mes ronda los $264.000, y la pregunta es qué se sacrifica a cambio.

Cuánto cuesta la antena de Starlink en octubre

El Kit Estándar V4 cuesta $499.999. Había bajado a $374.999 en el primer trimestre de 2026, pero volvió a un valor cercano al de su lanzamiento.

El Kit Mini X y el Kit Mini Car Pack figuran a $219.000, tras una rebaja de agosto desde los $299.000 habituales. La promoción vencía el 31 de agosto, pero varias publicaciones la mantienen en octubre. En Mercado Libre circulan además combos de revendedores no oficiales, con accesorios, que llegan a $579.600 o más, así que conviene verificar que el vendedor esté autorizado.

Cuál es el plan residencial más accesible

El más barato es el Residencial Lite, a $45.000 por mes. Ofrece hasta 200 Mb/s, pero puede ser más lento en horas pico y no está disponible en todas las zonas.

El Residencial Estándar cuesta $65.000, con datos ilimitados y velocidades más estables: los $20.000 de diferencia compran estabilidad. Para quienes viajan, el Itinerante 100 GB sale $63.000, con 100 GB de alta velocidad y luego ilimitado a velocidad reducida, y el Itinerante Ilimitado, $87.500. También hay un modo de espera con tarifa menor y planes para empresas de hasta $3.760.000.

Qué velocidad ofrece y cómo pagarlo

Según la ficha técnica, el Estándar V4 supera los 250 Mb/s y el Mini, los 200 Mb/s. Los usuarios en la Argentina reportan entre 100 y 250 Mb/s con el V4, con picos de más de 400 Mb/s en zonas poco congestionadas, y entre 80 y 200 Mb/s con el Mini.

Los precios se pagan en pesos argentinos. Quien compre por Mercado Libre puede acceder a hasta 6 o 9 cuotas, según tarjeta y banco, y en muchos casos a envío gratuito.