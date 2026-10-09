Starlink permitirá alquilar el WiFi a los vecinos para ganar dinero: cómo funciona el programa "Starlink Community" y cómo inscribirse en Argentina

La propuesta busca convertir una antena de Starlink en un punto de conexión comunitario.

Starlink for Communities es el programa de SpaceX que permite compartir Internet satelital con vecinos mediante pases de acceso por hora, día, semana o mes y obtener ingresos por cada conexión vendida. La iniciativa apunta a localidades rurales, pequeños pueblos y barrios donde la fibra óptica no llega, con un sistema que centraliza los pagos y la administración de los accesos.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta busca convertir una antena de Starlink en un punto de conexión comunitario. De esta manera, quienes cuentan con el equipamiento pueden ofrecer acceso a Internet a otras personas de la zona sin tener que gestionar manualmente los cobros. Según la información publicada por iProfesional, el programa permite postularse como anfitrión, aunque todavía no tiene una fecha definida de lanzamiento comercial masivo en la Argentina.

Cómo funciona Starlink for Communities

El sistema permite que una persona instale una antena satelital en una ubicación estratégica y habilite una red WiFi para los habitantes de los alrededores. Los usuarios se conectan desde sus celulares o computadoras y eligen el pase que mejor se adapta a sus necesidades.

La plataforma administra las transacciones y habilita el acceso una vez confirmado el pago. Así, el anfitrión puede obtener una comisión por cada pase vendido sin ocuparse directamente de la cobranza. El programa contempla distintas modalidades de conexión:

Hour Pass: acceso durante una hora, pensado para consultas puntuales y trámites.

acceso durante una hora, pensado para consultas puntuales y trámites. Day Pass: conexión por 24 horas.

conexión por 24 horas. Week Pass: acceso durante siete días consecutivos.

acceso durante siete días consecutivos. Month Pass: conexión por un mes, destinada a quienes necesitan Internet durante períodos más prolongados.

La iniciativa está orientada especialmente a zonas con conectividad limitada, donde contratar un abono mensual puede resultar costoso o no existen alternativas de Internet por cable.

La iniciativa propone una alternativa para ampliar el acceso a Internet mediante infraestructura compartida.

Qué se necesita para ganar dinero con el WiFi de Starlink

El modelo requiere contar con una antena satelital y una infraestructura inalámbrica capaz de distribuir la señal. Para ampliar la cobertura pueden utilizarse repetidores WiFi para exteriores, equipos de red o sistemas en malla, según las características del lugar.

Los ingresos dependen de la cantidad de pases que se vendan. Por eso, el atractivo de la propuesta está vinculado con la demanda de conexión que exista en la zona y con la capacidad de la red para atender a los usuarios.

Entre los posibles interesados aparecen comercios, estaciones de servicio, establecimientos rurales y complejos turísticos ubicados en áreas donde las opciones de conectividad son limitadas.

Cuándo llegará el programa a la Argentina

Starlink mantiene abierto un registro de postulaciones para quienes quieran convertirse en anfitriones, pero todavía no anunció una fecha concreta para el lanzamiento comercial masivo en el país.

La iniciativa propone una alternativa para ampliar el acceso a Internet mediante infraestructura compartida. Sin embargo, antes de invertir en equipamiento con el objetivo de generar ingresos, es importante verificar las condiciones oficiales de participación, la disponibilidad del programa en la Argentina y los requisitos aplicables a cada caso.