Spotify sumó voces en español a su DJ con IA y agregó una función clave para silenciarlo

El servicio agregó una opción para desactivar las intervenciones habladas del DJ.

Spotify presentó nuevas funciones para su DJ con inteligencia artificial, una herramienta que recomienda música de manera personalizada y acompaña las reproducciones con comentarios sobre artistas, géneros y canciones. La principal novedad es la incorporación de dos voces en español, llamadas Nico y Fabi, que se suman a la alternativa original de la plataforma.

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Además, el servicio agregó una opción para desactivar las intervenciones habladas del DJ y escuchar música de manera continua. De esta forma, los usuarios pueden elegir si quieren recibir comentarios entre canciones o prefieren una reproducción sin interrupciones, una alternativa pensada especialmente para situaciones como reuniones, cenas o momentos de concentración.

Nico y Fabi: cómo son las nuevas voces del DJ de Spotify

Las dos nuevas alternativas de voz provienen de México y tienen estilos diferentes. Nico ofrece un tono sereno y cercano, mientras que Fabi propone una personalidad más ágil y amistosa, con intervenciones rápidas y referencias anticipadas a la música que viene.

Ambas se incorporan junto a DJ X, la voz original de esta función, que utiliza inteligencia artificial para construir una experiencia musical adaptada a los hábitos de escucha de cada cuenta.

La elección de una voz no modifica el funcionamiento de las recomendaciones. El DJ continúa analizando las preferencias del usuario y puede cambiar los artistas, géneros, estados de ánimo o listas sugeridas cuando se lo solicita.

Según informó Spotify, el 80% de las personas que utilizan esta herramienta vuelve a escucharla todas las semanas.

La principal novedad es la incorporación de dos voces en español, llamadas Nico y Fabi.

Por otra parte, la compañía incorporó siete voces adicionales en inglés, con distintos acentos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Irlanda e India. En total, son nueve nuevas alternativas de voz para ampliar las posibilidades de personalización.

Cómo activar el DJ con inteligencia artificial en Spotify

Para acceder a estas novedades, es necesario contar con una suscripción Premium y utilizar la aplicación de Spotify desde un dispositivo móvil.

El procedimiento para configurar la herramienta es sencillo:

Abrir la aplicación de Spotify desde el celular. Buscar la función DJ dentro de la plataforma. Ingresar al menú de los tres puntos. Seleccionar la voz que se quiere utilizar: Nico, Fabi u otra alternativa disponible. Configurar si se desean mantener o desactivar los comentarios entre canciones. Iniciar la reproducción.

Cuando se desactivan las intervenciones, el DJ solamente realiza indicaciones breves al comienzo de la sesión o cuando el usuario presiona el botón de la herramienta para solicitar un cambio musical. Así, Spotify busca ofrecer una experiencia más flexible, en la que cada suscriptor pueda decidir no solamente qué música escuchar, sino también de qué manera quiere interactuar con su DJ personalizado.