Cuánto sale Spotify Premium en noviembre 2026: el precio de cada plan

Spotify Premium tiene nuevos precios de referencia en Argentina para noviembre de 2026, con cuatro planes de suscripción que se adaptan a diferentes tipos de usuarios. Las alternativas incluyen cuentas individuales, descuentos para estudiantes universitarios y opciones para parejas o familias que comparten domicilio.

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Según los valores publicados en el sitio oficial de la plataforma, las suscripciones cuestan entre $2.299 y $7.599 mensuales, sin incluir los impuestos aplicables. Todos los planes permiten escuchar música sin publicidad, descargar canciones para reproducirlas sin conexión y acceder a funciones que no están disponibles en la versión gratuita.

Además, Spotify ofrece promociones de prueba para determinados usuarios que todavía no utilizaron el servicio Premium, sujetas a las condiciones de cada plan.

Cuánto cuesta Spotify Premium en noviembre 2026 en Argentina

Los precios publicados por Spotify Argentina para sus cuatro modalidades de suscripción son los siguientes:

Plan de Spotify Premium Precio mensual Individual $4.499 Estudiantes $2.299 Dúo $5.999 Familiar $7.599

Los importes corresponden a los precios base de las suscripciones y no incluyen los impuestos que puedan aplicarse al momento de la facturación. De esta manera, el plan para estudiantes es el más económico, mientras que la alternativa Familiar permite distribuir el costo entre un máximo de seis cuentas individuales.

Spotify Premium cuánto aumenta

Spotify Individual: cuánto cuesta y qué incluye

El plan Individual está destinado a quienes buscan utilizar Spotify Premium mediante una sola cuenta. Su precio mensual es de $4.499, más los impuestos aplicables.

Entre sus principales beneficios se encuentran la reproducción de música sin anuncios, las descargas para escuchar contenido sin conexión, la posibilidad de elegir canciones libremente y el acceso a una calidad de audio superior a la disponible en la versión gratuita. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento.

Además, Spotify publica una promoción de un mes gratuito para nuevos usuarios elegibles que todavía no hayan probado Premium.

Spotify para Estudiantes: cuánto se paga en noviembre

El plan Premium para Estudiantes tiene un costo mensual de $2.299, antes de impuestos, y está dirigido a estudiantes de instituciones de educación superior que cumplan con los requisitos de verificación de la plataforma.

Esta modalidad ofrece los beneficios del plan Individual, pero con una tarifa reducida. Para acceder, los interesados deben acreditar su condición de estudiantes mediante el procedimiento establecido por Spotify.

La plataforma también ofrece una prueba gratuita de un mes para nuevos usuarios elegibles. El descuento para estudiantes está sujeto a condiciones específicas y puede utilizarse durante un período máximo de cuatro años.

Cuánto cuesta Spotify Premium según el plan

Spotify Dúo: cuánto cuesta la suscripción para dos personas

Spotify Premium Dúo cuesta $5.999 mensuales, más impuestos, y permite que dos personas que viven en el mismo domicilio tengan cuentas independientes. Cada integrante conserva sus propias listas de reproducción, recomendaciones y preferencias musicales.

El plan incluye reproducción sin publicidad, descargas para escuchar música sin conexión y la posibilidad de utilizar ambas cuentas simultáneamente. Si el costo se distribuye en partes iguales, cada usuario pagaría $2.999,50 mensuales antes de impuestos, por debajo del precio de contratar dos suscripciones individuales.

Spotify Familiar: cuánto sale en noviembre 2026

El plan Familiar es la alternativa de mayor capacidad y tiene un precio de $7.599 por mes, sin incluir impuestos. La suscripción permite incorporar hasta seis cuentas Premium para familiares que residen en un mismo domicilio.

Cada integrante dispone de un perfil independiente, con sus propias recomendaciones y listas de reproducción. Además, Spotify incorpora herramientas de control parental y cuentas supervisadas para los usuarios más jóvenes, que permiten administrar el acceso a determinados contenidos.

Si seis integrantes comparten el costo en partes iguales, el precio equivalente es de $1.266,50 por persona al mes, antes de impuestos.

Qué beneficios ofrece Spotify Premium

Más allá de la cantidad de cuentas incluidas, los planes Premium comparten una serie de funcionalidades que los diferencian de la versión gratuita. Entre ellas se destacan la reproducción de música sin anuncios, la posibilidad de descargar canciones para escucharlas sin conexión, la selección libre del orden de reproducción y el acceso a una mayor calidad de audio.

También permiten organizar la lista de reproducción, saltar canciones sin restricciones habituales de la versión gratuita y utilizar funciones para escuchar música con otras personas. Las características específicas pueden variar según el plan contratado y las condiciones vigentes de la plataforma.

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios pueden cancelar su suscripción desde la página de administración de su cuenta. Para hacerlo, deben iniciar sesión, ingresar a la sección de suscripción, seleccionar la opción para cambiar de plan y elegir la cancelación de Premium.

En el caso de las suscripciones pagas, los beneficios permanecen activos hasta la siguiente fecha de facturación. Después, la cuenta vuelve a la modalidad gratuita. Spotify aclara que las listas de reproducción y la música guardada se conservan, aunque la reproducción vuelve a estar sujeta a las condiciones del servicio sin cargo.